Militão preocupa en Real Madrid tras lesionarse con Brasil

Lanús define su camino local mientras espera la final en Asunción
El Granate, enfocado en la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, ya conoce a su rival de octavos del Clausura: Tigre, el próximo miércoles a las 21.30 en La Fortaleza.
El defensor sufrió una molestia en el aductor durante el amistoso ante Túnez y será evaluado en Madrid. Se suma a una lista de bajas que complica a Ancelotti.Deportes19/11/2025GASTON PAROLA
El Real Madrid sumó una nueva preocupación después de la fecha FIFA: Éder Militão abandonó el partido entre Brasil y Túnez con una lesión muscular en el aductor derecho y está prácticamente descartado para la visita a Elche del próximo domingo.
La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el defensor pidió el cambio a los 57 minutos tras mostrar signos de molestia desde el primer tiempo. Ahora, regresará a Valdebebas para someterse a estudios que definirán el alcance de la lesión.
La baja del brasileño se suma a las de Dean Huijsen, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé, quienes también retornaron antes de tiempo por distintos problemas físicos. En este contexto, Ancelotti deberá reorganizar su defensa una vez más.
Militão había descansado en el último partido ante Rayo Vallecano y el entrenador lo considera una pieza esencial para la temporada. Sin embargo, todo indica que deberá rotar nuevamente su zaga: Antonio Rüdiger transita la etapa final de su recuperación y Huijsen es duda, mientras que Raúl Asencio aparece como alternativa para visitar al conjunto ilicitano.
Además, Joan Martínez y Mario Rivas, defensores de la cantera, podrían ser convocados desde La Fábrica para reforzar la lista, en caso de confirmarse la ausencia del ex-Porto.
