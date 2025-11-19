Nicki Nicole deslumbró junto a Andrea Bocelli en San Isidro

El Hipódromo de San Isidro fue escenario de un encuentro musical inesperado y emocionante. Andrea Bocelli invitó a Nicki Nicole a interpretar Vivo por ella durante su concierto del martes por la noche, ante miles de personas que aplaudieron de pie este cruce entre generaciones y estilos.

La participación de la rosarina llegó en la parte final del show, cuando sorprendió al público al convertirse en la voz femenina de una de las canciones más emblemáticas del repertorio del tenor italiano. Bocelli, visiblemente conmovido, la definió como “una gran artista argentina” y celebró su talento y calidez.



Una vez concluida la presentación, Nicki recurrió a sus redes sociales para compartir sus sensaciones. “La mejor noche de mi vida acaba de suceder”, escribió en X. Con el correr de las horas, siguió publicando videos y mensajes: “Chicos, ¡sigo sin creerlo!” y “No dormí nada”, expresó al amanecer, mientras anunciaba novedades sobre sus próximos shows y la nueva temporada de Envidiosa, la serie en la que participa.

La repercusión entre el público fue inmediata. En redes, los mensajes de orgullo y admiración se multiplicaron: “Rosario sonando junto a una de las voces más grandes del mundo”, señaló un usuario, mientras otros destacaron la dulzura de su voz y su crecimiento artístico.

El gesto de Bocelli llega en un momento clave para la cantante. Nicki Nicole ofrecerá su primer concierto sinfónico en el Teatro Colón el 19 de febrero, acompañada por más de setenta músicos bajo la dirección de Nico Sorín. Será la primera exponente de la música urbana en llegar al emblemático escenario porteño con un espectáculo de estas características.

La artista ya tuvo un anticipo de esta propuesta en Rosario, donde participó de los festejos por los 300 años de la ciudad y actuó en formato sinfónico ante más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera. Allí reafirmó su vínculo con su público: “Estoy orgullosa de haber nacido aquí”, dijo aquella noche.

Con este nuevo capítulo en su carrera, Nicki Nicole continúa ampliando horizontes y demuestra que la música popular y la música académica pueden convivir en un mismo escenario.