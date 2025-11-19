Diez figuras que sorprenden en el inicio de la temporada NBA

Norris, Piastri y Verstappen definen el título rumbo a Las Vegas
A tres fechas del final, McLaren lidera la pelea por el campeonato de pilotos, mientras Verstappen intenta sostener sus últimas chances. El GP de Las Vegas puede ordenar el desenlace.
La temporada 2025-26 ya dejó su primer mes de acción y comienzan a aparecer las nuevas caras que marcan tendencia en sus equipos. Entre rookies, traspasos rutilantes y veteranos revitalizados, la NBA muestra un inicio vibrante con múltiples protagonistas.
El caso más visible es el de Kevin Durant, quien encontró en Houston Rockets un espacio ideal para mantener su vigencia. Con 25.9 puntos, 4.7 rebotes y 51% de efectividad, el alero continúa siendo una de las armas ofensivas más confiables de la liga.
Entre los debutantes, VJ Edgecombe aparece como uno de los nombres fuertes en la carrera por el Rookie del Año. El jugador de Philadelphia 76ers se destaca por su energía y determinación, aunque la competencia será exigente con la presencia de Cooper Flagg y Dylan Harper como rivales directos.
En Sacramento Kings, Russell Westbrook volvió a encontrar protagonismo tras quedar al borde de quedarse sin equipo. Sus números —14.4 puntos, 6.6 rebotes y 6.4 asistencias— lo muestran nuevamente como un jugador decisivo en un equipo que atraviesa irregularidades.
Otro novato que llamó la atención es Jeremiah Fears, de New Orleans Pelicans, quien sostiene promedios de 13.3 puntos y 3.3 asistencias pese al mal inicio colectivo. Su rendimiento genera expectativa a futuro.
La camada joven también entrega al talentoso Dylan Harper, segunda selección del Draft y figura en San Antonio Spurs, donde formó una dupla explosiva junto a Stephon Castle antes de sufrir una lesión muscular. A sus 19 años, Harper ya dejó claro su potencial.
Un caso similar es el de Kon Knueppel en Charlotte Hornets, una de las sorpresas del arranque con 17.2 puntos de promedio y un sólido 40% en triples. Su impacto inmediato lo posiciona como uno de los mejores tiradores jóvenes de la competencia.
Entre los traspasos destacados aparece Dillon Brooks, ahora en Phoenix Suns, quien exhibe un nivel sostenido con 22 puntos por partido y su habitual intensidad defensiva. Su arranque sólido impulsa a un equipo con récord positivo.
En Los Angeles Lakers, la llegada de Deandre Ayton cubrió una necesidad histórica: un centro dominante. El interno aporta 16.9 puntos, 8.1 rebotes y una notable efectividad del 65%, dando equilibrio a la estructura de la franquicia.
Por su parte, Jrue Holiday asumió un rol clave en la reconstrucción de Portland Trail Blazers, donde promedia 16.7 puntos y un máximo personal de 8.3 asistencias, convirtiéndose en un líder dentro de un vestuario que atraviesa turbulencias.
Finalmente, Norman Powell encontró su lugar en Miami Heat, donde muestra una de sus mejores versiones: 26.1 puntos, alta eficiencia y solidez ofensiva en un equipo que espera recuperar a Tyler Herro para completar su rotación perimetral.
Con un grupo diverso y en pleno ascenso, el inicio de la temporada NBA confirma que las nuevas piezas ya marcan diferencias y prometen seguir dando que hablar.
El alero de los Lakers completó su recuperación y está en condiciones de debutar en la temporada 2025-26 en el duelo ante Utah, tras cinco partidos de gira fuera de casa.
La escudería compartió un mensaje de unión interna y renovó expectativas de cara a la cita nocturna en Nevada, donde Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán cerrar la temporada con señales positivas.
La selección escocesa derrotó 4-2 a Dinamarca en Glasgow con tres conquistas impresionantes y aseguró su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años.
El Muñeco atraviesa un año irregular y apuesta como nunca a las Inferiores: en 2025 ya debutaron nueve juveniles, la cifra más alta desde su llegada en 2014.
La seguidilla de fallos polémicos que favorecieron a Barracas Central expuso el desgaste de la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. Hinchas indignados, murales vandalizados y un fútbol argentino que atraviesa su crisis de credibilidad más profunda desde la era pos-Grondona.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
Este jueves 20 de noviembre, alumnos y docentes de cinco instituciones educativas compartirán un espectáculo musical conjunto en el escenario “Los Tres Maestros”.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso avanzar con el decomiso de bienes de la ex presidenta y otros condenados, tras quedar firme la sentencia por fraude en la obra pública. La medida alcanza más de 120 inmuebles.
El acompañante de una motocicleta fue identificado en un control vehicular y presentaba un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El organismo sudamericano analiza reemplazar las Eliminatorias con un nuevo torneo que otorgaría plazas mundialistas y un título oficial. Incluso Argentina, Uruguay y Paraguay podrían jugarlo pese a estar clasificados.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.