Diez figuras que sorprenden en el inicio de la temporada NBA

Un mes después del salto inicial, novatos y experimentados se destacan en sus nuevos equipos y cambian el ritmo de la competencia en la NBA 2025-26.

Deportes19/11/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
NBA

La temporada 2025-26 ya dejó su primer mes de acción y comienzan a aparecer las nuevas caras que marcan tendencia en sus equipos. Entre rookies, traspasos rutilantes y veteranos revitalizados, la NBA muestra un inicio vibrante con múltiples protagonistas.

El caso más visible es el de Kevin Durant, quien encontró en Houston Rockets un espacio ideal para mantener su vigencia. Con 25.9 puntos, 4.7 rebotes y 51% de efectividad, el alero continúa siendo una de las armas ofensivas más confiables de la liga.

Kevin Durant Not Being Offered $120M Max Contract by Rockets Reportedly is 'Clear'

Entre los debutantes, VJ Edgecombe aparece como uno de los nombres fuertes en la carrera por el Rookie del Año. El jugador de Philadelphia 76ers se destaca por su energía y determinación, aunque la competencia será exigente con la presencia de Cooper Flagg y Dylan Harper como rivales directos.

VJ Edgecombe se une a los legendarios Allen Iverson y Wilt Chamberlain en la historia de los 76ers | Sporting News

En Sacramento Kings, Russell Westbrook volvió a encontrar protagonismo tras quedar al borde de quedarse sin equipo. Sus números —14.4 puntos, 6.6 rebotes y 6.4 asistencias— lo muestran nuevamente como un jugador decisivo en un equipo que atraviesa irregularidades.

NBA Makes Russell Westbrook Announcement on Sunday - Athlon Sports

Otro novato que llamó la atención es Jeremiah Fears, de New Orleans Pelicans, quien sostiene promedios de 13.3 puntos y 3.3 asistencias pese al mal inicio colectivo. Su rendimiento genera expectativa a futuro.

Jeremiah Fears | Guard | New Orleans Pelicans | NBA.com

La camada joven también entrega al talentoso Dylan Harper, segunda selección del Draft y figura en San Antonio Spurs, donde formó una dupla explosiva junto a Stephon Castle antes de sufrir una lesión muscular. A sus 19 años, Harper ya dejó claro su potencial.

Dylan Harper se consolida como el base del futuro en San Antonio

Un caso similar es el de Kon Knueppel en Charlotte Hornets, una de las sorpresas del arranque con 17.2 puntos de promedio y un sólido 40% en triples. Su impacto inmediato lo posiciona como uno de los mejores tiradores jóvenes de la competencia.

Kon Knueppel | Guard-Forward | Charlotte Hornets | NBA.com

Entre los traspasos destacados aparece Dillon Brooks, ahora en Phoenix Suns, quien exhibe un nivel sostenido con 22 puntos por partido y su habitual intensidad defensiva. Su arranque sólido impulsa a un equipo con récord positivo.

NBA Announces Punishment Decision on Dillon Brooks Incident - Athlon Sports

En Los Angeles Lakers, la llegada de Deandre Ayton cubrió una necesidad histórica: un centro dominante. El interno aporta 16.9 puntos, 8.1 rebotes y una notable efectividad del 65%, dando equilibrio a la estructura de la franquicia.

Deandre Ayton Talks Mindset, Role with Lakers, 'I'm Not Really Here for Numbers'

Por su parte, Jrue Holiday asumió un rol clave en la reconstrucción de Portland Trail Blazers, donde promedia 16.7 puntos y un máximo personal de 8.3 asistencias, convirtiéndose en un líder dentro de un vestuario que atraviesa turbulencias.

Jrue Holiday leading Blazers to hot start after many questioned Portland's acquisition - CBS Sports

Finalmente, Norman Powell encontró su lugar en Miami Heat, donde muestra una de sus mejores versiones: 26.1 puntos, alta eficiencia y solidez ofensiva en un equipo que espera recuperar a Tyler Herro para completar su rotación perimetral.

Heat's Norman Powell flashes scoring touch in exhibition | Miami Herald

Con un grupo diverso y en pleno ascenso, el inicio de la temporada NBA confirma que las nuevas piezas ya marcan diferencias y prometen seguir dando que hablar.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias