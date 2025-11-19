Diez figuras que sorprenden en el inicio de la temporada NBA

La temporada 2025-26 ya dejó su primer mes de acción y comienzan a aparecer las nuevas caras que marcan tendencia en sus equipos. Entre rookies, traspasos rutilantes y veteranos revitalizados, la NBA muestra un inicio vibrante con múltiples protagonistas.

El caso más visible es el de Kevin Durant, quien encontró en Houston Rockets un espacio ideal para mantener su vigencia. Con 25.9 puntos, 4.7 rebotes y 51% de efectividad, el alero continúa siendo una de las armas ofensivas más confiables de la liga.

Entre los debutantes, VJ Edgecombe aparece como uno de los nombres fuertes en la carrera por el Rookie del Año. El jugador de Philadelphia 76ers se destaca por su energía y determinación, aunque la competencia será exigente con la presencia de Cooper Flagg y Dylan Harper como rivales directos.

En Sacramento Kings, Russell Westbrook volvió a encontrar protagonismo tras quedar al borde de quedarse sin equipo. Sus números —14.4 puntos, 6.6 rebotes y 6.4 asistencias— lo muestran nuevamente como un jugador decisivo en un equipo que atraviesa irregularidades.

Otro novato que llamó la atención es Jeremiah Fears, de New Orleans Pelicans, quien sostiene promedios de 13.3 puntos y 3.3 asistencias pese al mal inicio colectivo. Su rendimiento genera expectativa a futuro.

La camada joven también entrega al talentoso Dylan Harper, segunda selección del Draft y figura en San Antonio Spurs, donde formó una dupla explosiva junto a Stephon Castle antes de sufrir una lesión muscular. A sus 19 años, Harper ya dejó claro su potencial.

Un caso similar es el de Kon Knueppel en Charlotte Hornets, una de las sorpresas del arranque con 17.2 puntos de promedio y un sólido 40% en triples. Su impacto inmediato lo posiciona como uno de los mejores tiradores jóvenes de la competencia.

Entre los traspasos destacados aparece Dillon Brooks, ahora en Phoenix Suns, quien exhibe un nivel sostenido con 22 puntos por partido y su habitual intensidad defensiva. Su arranque sólido impulsa a un equipo con récord positivo.

En Los Angeles Lakers, la llegada de Deandre Ayton cubrió una necesidad histórica: un centro dominante. El interno aporta 16.9 puntos, 8.1 rebotes y una notable efectividad del 65%, dando equilibrio a la estructura de la franquicia.

Por su parte, Jrue Holiday asumió un rol clave en la reconstrucción de Portland Trail Blazers, donde promedia 16.7 puntos y un máximo personal de 8.3 asistencias, convirtiéndose en un líder dentro de un vestuario que atraviesa turbulencias.

Finalmente, Norman Powell encontró su lugar en Miami Heat, donde muestra una de sus mejores versiones: 26.1 puntos, alta eficiencia y solidez ofensiva en un equipo que espera recuperar a Tyler Herro para completar su rotación perimetral.

Con un grupo diverso y en pleno ascenso, el inicio de la temporada NBA confirma que las nuevas piezas ya marcan diferencias y prometen seguir dando que hablar.