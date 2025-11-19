LeBron James podría volver esta noche ante Utah Jazz

Diez figuras que sorprenden en el inicio de la temporada NBA
Un mes después del salto inicial, novatos y experimentados se destacan en sus nuevos equipos y cambian el ritmo de la competencia en la NBA 2025-26.
LeBron James está listo para regresar. El alero de Los Ángeles Lakers podría reaparecer este martes por la noche en el cruce frente al Utah Jazz, en lo que sería su debut en la temporada 2025-26. El encuentro comenzará a las 00:30 del miércoles en Argentina debido a la diferencia horaria con Estados Unidos.
El jugador se encuentra en el tramo final de la recuperación de una lesión en el nervio ciático. Durante la última semana entrenó con contacto y sumó minutos de práctica junto a South Bay Lakers, el equipo filial de la franquicia. Su regreso al plantel profesional se dio recién ahora, luego de que el conjunto completara una gira de cinco partidos como visitante, en la que obtuvo tres triunfos consecutivos en el cierre.
Este sería el inicio de su 23ª temporada en la NBA y la octava vistiendo la camiseta de los Lakers. El oriundo de Akron, campeón en 2020 y ganador de la NBA Cup en 2023, mantiene un historial de All-Star en cada una de sus siete campañas con la franquicia. Además, es el máximo anotador de todos los tiempos. En la última temporada promedió 24,4 puntos, 7,8 rebotes, 8,2 asistencias y 1 robo por juego.
Los Lakers llegan a este compromiso con un récord de 10-4, ubicados en la cuarta posición del Oeste. La posible vuelta de LeBron representa un impulso clave para un equipo que busca sostener su buen arranque de temporada.
