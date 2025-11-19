Golazos históricos y una victoria épica: Escocia vuelve al Mundial

Diez figuras que sorprenden en el inicio de la temporada NBA
La selección escocesa derrotó 4-2 a Dinamarca en Glasgow con tres conquistas impresionantes y aseguró su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años.Deportes19/11/2025GASTON PAROLA
Escocia logró una clasificación inolvidable al Mundial de Norteamérica 2026 tras vencer 4-2 a Dinamarca en Glasgow, en un partido cargado de goles, emociones y definiciones espectaculares. Con este triunfo, los británicos ganaron el Grupo C de las Eliminatorias UEFA y sellaron su regreso a la máxima cita del fútbol después de su última participación en Francia 1998.
El inicio fue soñado para el local. A los 3 minutos, Ben Doak desbordó por derecha y envió un centro al área que Scott McTominay transformó en una obra de arte: rodeado por cinco rivales, armó una chilena perfecta y colocó la pelota contra el palo derecho de Kasper Schmeichel. Fue el primer gran grito de la noche y la confirmación del buen momento del mediocampista.
La reacción danesa llegó en el segundo tiempo. A los 57, Andrew Robertson cometió penal y Rasmus Hojlund lo cambió por gol, emparejando un trámite que ya se jugaba con mucho ritmo. La respuesta de Escocia no tardó: a los 78, Lawrence Shankland conectó de cabeza un envío al área y volvió a encender al público del Hampden Park. Sin embargo, Patrick Dorgu igualó cuatro minutos más tarde tras un centro desde la derecha.
Con Dinamarca ya diezmada por la expulsión de Rasmus Kristensen, el descuento añadió dramatismo. El local siguió empujando y encontró premio en la agonía. Kieran Tierney tomó un rebote en la medialuna y, sin detener la pelota, sacó un remate potente y preciso que se metió junto al palo, desatando la locura de la hinchada escocesa.
Cuando el festejo recién empezaba, llegó el broche de oro: Kenny McLean recuperó, avanzó unos metros y, al ver a Schmeichel adelantado, sorprendió con un remate desde antes de la mitad de la cancha que viajó directo al gol. La obra maestra selló el 4-2 definitivo y la clasificación histórica.
Con tres golazos en momentos clave y un cierre memorable, Escocia celebró una noche que quedará grabada para siempre. Después de 28 años, vuelve a un Mundial.
Un mes después del salto inicial, novatos y experimentados se destacan en sus nuevos equipos y cambian el ritmo de la competencia en la NBA 2025-26.
A tres fechas del final, McLaren lidera la pelea por el campeonato de pilotos, mientras Verstappen intenta sostener sus últimas chances. El GP de Las Vegas puede ordenar el desenlace.
El alero de los Lakers completó su recuperación y está en condiciones de debutar en la temporada 2025-26 en el duelo ante Utah, tras cinco partidos de gira fuera de casa.
La escudería compartió un mensaje de unión interna y renovó expectativas de cara a la cita nocturna en Nevada, donde Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán cerrar la temporada con señales positivas.
El Muñeco atraviesa un año irregular y apuesta como nunca a las Inferiores: en 2025 ya debutaron nueve juveniles, la cifra más alta desde su llegada en 2014.
La seguidilla de fallos polémicos que favorecieron a Barracas Central expuso el desgaste de la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. Hinchas indignados, murales vandalizados y un fútbol argentino que atraviesa su crisis de credibilidad más profunda desde la era pos-Grondona.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
Este jueves 20 de noviembre, alumnos y docentes de cinco instituciones educativas compartirán un espectáculo musical conjunto en el escenario “Los Tres Maestros”.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso avanzar con el decomiso de bienes de la ex presidenta y otros condenados, tras quedar firme la sentencia por fraude en la obra pública. La medida alcanza más de 120 inmuebles.
El acompañante de una motocicleta fue identificado en un control vehicular y presentaba un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El organismo sudamericano analiza reemplazar las Eliminatorias con un nuevo torneo que otorgaría plazas mundialistas y un título oficial. Incluso Argentina, Uruguay y Paraguay podrían jugarlo pese a estar clasificados.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.