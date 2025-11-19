Golazos históricos y una victoria épica: Escocia vuelve al Mundial

Escocia logró una clasificación inolvidable al Mundial de Norteamérica 2026 tras vencer 4-2 a Dinamarca en Glasgow, en un partido cargado de goles, emociones y definiciones espectaculares. Con este triunfo, los británicos ganaron el Grupo C de las Eliminatorias UEFA y sellaron su regreso a la máxima cita del fútbol después de su última participación en Francia 1998.

El inicio fue soñado para el local. A los 3 minutos, Ben Doak desbordó por derecha y envió un centro al área que Scott McTominay transformó en una obra de arte: rodeado por cinco rivales, armó una chilena perfecta y colocó la pelota contra el palo derecho de Kasper Schmeichel. Fue el primer gran grito de la noche y la confirmación del buen momento del mediocampista.

La reacción danesa llegó en el segundo tiempo. A los 57, Andrew Robertson cometió penal y Rasmus Hojlund lo cambió por gol, emparejando un trámite que ya se jugaba con mucho ritmo. La respuesta de Escocia no tardó: a los 78, Lawrence Shankland conectó de cabeza un envío al área y volvió a encender al público del Hampden Park. Sin embargo, Patrick Dorgu igualó cuatro minutos más tarde tras un centro desde la derecha.

Con Dinamarca ya diezmada por la expulsión de Rasmus Kristensen, el descuento añadió dramatismo. El local siguió empujando y encontró premio en la agonía. Kieran Tierney tomó un rebote en la medialuna y, sin detener la pelota, sacó un remate potente y preciso que se metió junto al palo, desatando la locura de la hinchada escocesa.

Cuando el festejo recién empezaba, llegó el broche de oro: Kenny McLean recuperó, avanzó unos metros y, al ver a Schmeichel adelantado, sorprendió con un remate desde antes de la mitad de la cancha que viajó directo al gol. La obra maestra selló el 4-2 definitivo y la clasificación histórica.

Con tres golazos en momentos clave y un cierre memorable, Escocia celebró una noche que quedará grabada para siempre. Después de 28 años, vuelve a un Mundial.