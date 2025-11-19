Los nueve juveniles que debutaron en River y el nuevo rumbo de Gallardo

Diez figuras que sorprenden en el inicio de la temporada NBA
Un mes después del salto inicial, novatos y experimentados se destacan en sus nuevos equipos y cambian el ritmo de la competencia en la NBA 2025-26.
El Muñeco atraviesa un año irregular y apuesta como nunca a las Inferiores: en 2025 ya debutaron nueve juveniles, la cifra más alta desde su llegada en 2014.Deportes19/11/2025GASTON PAROLA
El 2025 de Marcelo Gallardo viene marcado por una mezcla de incertidumbre deportiva, resultados irregulares y una búsqueda constante de variantes. En ese contexto, el entrenador abrió las puertas del plantel profesional a un número inédito de juveniles: ya son nueve los futbolistas de Inferiores que tuvieron su estreno oficial en lo que va del año, una cifra récord en su ciclo.
La tendencia se potenció con los debuts recientes de Agustín Obregón y Joaquín Freitas, quienes se sumaron a una lista que refleja tanto la necesidad como una intención clara de refrescar la estructura del equipo. Es la primera vez en once temporadas que Gallardo supera los ocho debuts anuales registrados en 2015 y 2017.
La irregularidad del funcionamiento, pese a la inversión en refuerzos, aceleró un proceso que en otros años fue más gradual. El empate ante Vélez ofreció una imagen fiel del momento: con referentes como Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez en el banco, Gallardo optó por darle minutos a los juveniles, enviando un mensaje hacia el futuro inmediato del club.
El camino comenzó en marzo, cuando Giorgio Costantini ingresó en los minutos finales frente a Atlético Tucumán. Más tarde apareció Ulises Giménez en la Copa Argentina, seguido por la irrupción del joven Juan Cruz Meza, de apenas 17 años, quien dejó una buena impresión en el inicio del Clausura.
En agosto llegó el turno de Bautista Dadín, con una actuación prometedora ante Godoy Cruz, aunque luego perdió terreno por lesiones y regresos en la delantera. Durante la visita a Atlético Tucumán, en paralelo a la serie frente a Palmeiras, hubo más movimientos juveniles: Agustín De La Cuesta fue titular y Thiago Acosta también tuvo su bautismo.
La lista continuó con Cristian Jaime, un volante zurdo de buena técnica que debutó frente a Sarmiento y rápidamente generó ilusión entre los hinchas. Sin embargo, como ocurrió con casi todos, la continuidad no fue lineal en un año marcado por ajustes constantes.
Con Obregón y Freitas completando los estrenos, Gallardo alcanzó los 51 futbolistas debutados desde 2014. Y aunque la cifra impacta, el trasfondo apunta a lo que viene: si River no ingresa a la Copa Libertadores y debe afrontar la Sudamericana, la renovación del plantel se profundizará. En ese escenario, los juveniles volverán a ocupar un rol central en la construcción del proyecto deportivo.
