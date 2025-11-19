Conmebol evalúa crear una Copa de Naciones rumbo al Mundial 2030

Conmebol estudia la creación de una Copa de Naciones que actuaría como formato clasificatorio para el Mundial 2030. La propuesta, aún en fase inicial, busca mantener la cantidad de partidos y garantizar ingresos por derechos de transmisión, un punto clave para las asociaciones nacionales.

El proyecto surge porque Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo por ser anfitriones de los partidos inaugurales. Si el sistema actual se mantuviera, la Eliminatoria contaría con tres selecciones menos, reduciendo la cantidad de encuentros que cada federación juega como local.

La nueva competición funcionaría como una Liga de Naciones, otorgaría plazas para el Mundial y, además, entregaría un título oficial al campeón. También se contempla un premio económico, aunque aún no se definió su monto. El ganador sumaría una estrella más a su palmarés y un trofeo especial.

El modelo se inspira en el sistema clasificatorio del Mundial Femenino 2027, donde Sudamérica disputa un torneo que otorga dos cupos directos y dos lugares al repechaje intercontinental. La decisión final se tomará después del Mundial 2026, una vez que se analicen los detalles deportivos y financieros.