Conmebol evalúa crear una Copa de Naciones rumbo al Mundial 2030

Lanús define su camino local mientras espera la final en Asunción
El Granate, enfocado en la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, ya conoce a su rival de octavos del Clausura: Tigre, el próximo miércoles a las 21.30 en La Fortaleza.
El organismo sudamericano analiza reemplazar las Eliminatorias con un nuevo torneo que otorgaría plazas mundialistas y un título oficial. Incluso Argentina, Uruguay y Paraguay podrían jugarlo pese a estar clasificados.Deportes19/11/2025GASTON PAROLA
Conmebol estudia la creación de una Copa de Naciones que actuaría como formato clasificatorio para el Mundial 2030. La propuesta, aún en fase inicial, busca mantener la cantidad de partidos y garantizar ingresos por derechos de transmisión, un punto clave para las asociaciones nacionales.
El proyecto surge porque Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo por ser anfitriones de los partidos inaugurales. Si el sistema actual se mantuviera, la Eliminatoria contaría con tres selecciones menos, reduciendo la cantidad de encuentros que cada federación juega como local.
La nueva competición funcionaría como una Liga de Naciones, otorgaría plazas para el Mundial y, además, entregaría un título oficial al campeón. También se contempla un premio económico, aunque aún no se definió su monto. El ganador sumaría una estrella más a su palmarés y un trofeo especial.
El modelo se inspira en el sistema clasificatorio del Mundial Femenino 2027, donde Sudamérica disputa un torneo que otorga dos cupos directos y dos lugares al repechaje intercontinental. La decisión final se tomará después del Mundial 2026, una vez que se analicen los detalles deportivos y financieros.
La seguidilla de fallos polémicos que favorecieron a Barracas Central expuso el desgaste de la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. Hinchas indignados, murales vandalizados y un fútbol argentino que atraviesa su crisis de credibilidad más profunda desde la era pos-Grondona.
El ente regulador encontró elementos irregulares en varios autos durante el GP de Brasil. La anomalía alteró el rendimiento de las escuderías y reavivó cuestionamientos sobre el control técnico.
Tras una reunión en AFA, Aprevide levantó la sanción y Racing podrá jugar con su gente el duelo de octavos del Clausura frente a River.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El defensor sufrió una molestia en el aductor durante el amistoso ante Túnez y será evaluado en Madrid. Se suma a una lista de bajas que complica a Ancelotti.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
El fenómeno climático mantiene un escenario de déficit hídrico y temperaturas elevadas en Argentina, con fuerte impacto en la región centro y la provincia de Buenos Aires.
Tras el cierre de la fase regular, quedaron definidos los enfrentamientos de octavos de final del Torneo Clausura. Boca, Rosario Central y Lanús parten como los mejores ubicados.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
El entrenador decidió finalizar su ciclo luego de no poder evitar la pérdida de categoría, pese a que el club le ofreció continuar para buscar el regreso a la élite.
Jugadores del Globo expresaron su malestar por las decisiones de Andrés Gariano, que incidieron en su eliminación del Torneo Clausura. Señalan que criticar públicamente puede derivar en sanciones.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.