Racing habilita el Cilindro y tendrá público ante River

Lanús define su camino local mientras espera la final en Asunción
El Granate, enfocado en la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, ya conoce a su rival de octavos del Clausura: Tigre, el próximo miércoles a las 21.30 en La Fortaleza.
Tras una reunión en AFA, Aprevide levantó la sanción y Racing podrá jugar con su gente el duelo de octavos del Clausura frente a River.Deportes19/11/2025GASTON PAROLA
Racing Club recibió este martes la confirmación de que podrá jugar con público el partido ante River por los octavos de final del Torneo Clausura. La medida llega tras el encuentro que mantuvieron en la sede de la AFA el presidente de la Academia, Diego Milito; Claudio Tapia, titular de la Asociación; y representantes de Aprevide.
El organismo de seguridad bonaerense había sancionado al club con tres fechas a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo, en la semifinal de la Copa Libertadores. Racing ya había cumplido con un partido –el triunfo ante Defensa y Justicia del 8 de noviembre–, pero la dirigencia buscó revertir el castigo debido a la importancia del cruce ante el Millonario.
Después de la reunión, Aprevide dio marcha atrás y autorizó el ingreso del 100% del aforo. De esta manera, el Cilindro de Avellaneda podrá estar colmado el lunes 24 de noviembre a las 19.15, cuando el equipo dirigido por Gustavo Costas reciba a River en uno de los duelos más atractivos de la instancia.
Desde la institución comunicaron oficialmente el levantamiento de la sanción y destacaron el trabajo conjunto con los organismos de seguridad para garantizar un espectáculo en condiciones.
