Informe de Echavarría: detalles y acusaciones tras el escándalo entre Morón y Madryn

El informe arbitral que expone a Morón y Madryn tras los graves incidentes

El final de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Morón y Deportivo Madryn sigue generando repercusiones. A la clasificación del conjunto patagónico en medio de empujones, golpes y represión policial, se sumó ahora el duro informe presentado por el árbitro Pablo Echavarría ante el Tribunal de Disciplina.

Según el descargo del juez, el tumulto comenzó “entre varios jugadores”, cuando observó que Gastón González, N°17 de Morón, intentó agredir a Facundo Giacopuzzi, defensor de Madryn. De inmediato se produjo una “gresca generalizada”, en la que Echavarría señaló a Germán Rivero, delantero del equipo ganador, como quien arrojó “un golpe de puño desde atrás a un rival”, aunque aclaró que no pudo constatar si el impacto se produjo.

Ese golpe desató la reacción de futbolistas de Morón, que salieron a perseguir a Rivero arrojándole golpes. En las imágenes se identificó la participación de Franco Lorenzón, Elías Contreras y Emilio Lazza. También mencionó que el arquero Julio Salva habría intentado golpear a Diego Martínez, jugador de Madryn.

Para Echavarría, los incidentes se agravaron cuando “jugadores y cuerpo técnico de Morón se abalanzaron contra la policía, generando empujones, patadas e insultos”, lo que derivó en el uso de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad.

En un apartado, el árbitro marcó la conducta de Carlos Pereyra, asistente de Morón, quien ya expulsado “ingresó nuevamente al campo, agredió a jugadores rivales y lanzó insultos gravísimos contra la terna arbitral, siendo retirado por la fuerza pública”.

Con estos elementos, el Tribunal de Disciplina deberá resolver sanciones que podrían afectar a ambos equipos. En Madryn, el señalado es Rivero, mientras que en Morón el panorama es más complejo, con varios jugadores y colaboradores involucrados directamente.