Informe de Echavarría: detalles y acusaciones tras el escándalo entre Morón y Madryn

Lanús define su camino local mientras espera la final en Asunción
El Granate, enfocado en la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, ya conoce a su rival de octavos del Clausura: Tigre, el próximo miércoles a las 21.30 en La Fortaleza.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.Deportes19/11/2025GASTON PAROLA
El informe arbitral que expone a Morón y Madryn tras los graves incidentes
El final de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Morón y Deportivo Madryn sigue generando repercusiones. A la clasificación del conjunto patagónico en medio de empujones, golpes y represión policial, se sumó ahora el duro informe presentado por el árbitro Pablo Echavarría ante el Tribunal de Disciplina.
Según el descargo del juez, el tumulto comenzó “entre varios jugadores”, cuando observó que Gastón González, N°17 de Morón, intentó agredir a Facundo Giacopuzzi, defensor de Madryn. De inmediato se produjo una “gresca generalizada”, en la que Echavarría señaló a Germán Rivero, delantero del equipo ganador, como quien arrojó “un golpe de puño desde atrás a un rival”, aunque aclaró que no pudo constatar si el impacto se produjo.
Ese golpe desató la reacción de futbolistas de Morón, que salieron a perseguir a Rivero arrojándole golpes. En las imágenes se identificó la participación de Franco Lorenzón, Elías Contreras y Emilio Lazza. También mencionó que el arquero Julio Salva habría intentado golpear a Diego Martínez, jugador de Madryn.
Para Echavarría, los incidentes se agravaron cuando “jugadores y cuerpo técnico de Morón se abalanzaron contra la policía, generando empujones, patadas e insultos”, lo que derivó en el uso de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad.
En un apartado, el árbitro marcó la conducta de Carlos Pereyra, asistente de Morón, quien ya expulsado “ingresó nuevamente al campo, agredió a jugadores rivales y lanzó insultos gravísimos contra la terna arbitral, siendo retirado por la fuerza pública”.
Con estos elementos, el Tribunal de Disciplina deberá resolver sanciones que podrían afectar a ambos equipos. En Madryn, el señalado es Rivero, mientras que en Morón el panorama es más complejo, con varios jugadores y colaboradores involucrados directamente.
El Granate, enfocado en la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro, ya conoce a su rival de octavos del Clausura: Tigre, el próximo miércoles a las 21.30 en La Fortaleza.
La seguidilla de fallos polémicos que favorecieron a Barracas Central expuso el desgaste de la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. Hinchas indignados, murales vandalizados y un fútbol argentino que atraviesa su crisis de credibilidad más profunda desde la era pos-Grondona.
El ente regulador encontró elementos irregulares en varios autos durante el GP de Brasil. La anomalía alteró el rendimiento de las escuderías y reavivó cuestionamientos sobre el control técnico.
El organismo sudamericano analiza reemplazar las Eliminatorias con un nuevo torneo que otorgaría plazas mundialistas y un título oficial. Incluso Argentina, Uruguay y Paraguay podrían jugarlo pese a estar clasificados.
Tras una reunión en AFA, Aprevide levantó la sanción y Racing podrá jugar con su gente el duelo de octavos del Clausura frente a River.
El defensor sufrió una molestia en el aductor durante el amistoso ante Túnez y será evaluado en Madrid. Se suma a una lista de bajas que complica a Ancelotti.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
El fenómeno climático mantiene un escenario de déficit hídrico y temperaturas elevadas en Argentina, con fuerte impacto en la región centro y la provincia de Buenos Aires.
Tras el cierre de la fase regular, quedaron definidos los enfrentamientos de octavos de final del Torneo Clausura. Boca, Rosario Central y Lanús parten como los mejores ubicados.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
El entrenador decidió finalizar su ciclo luego de no poder evitar la pérdida de categoría, pese a que el club le ofreció continuar para buscar el regreso a la élite.
Jugadores del Globo expresaron su malestar por las decisiones de Andrés Gariano, que incidieron en su eliminación del Torneo Clausura. Señalan que criticar públicamente puede derivar en sanciones.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.