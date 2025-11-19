Niños impulsan la instalación de 23 nuevos tachos en Sancti Spíritu

La Comuna de Sancti Spíritu avanzó con un plan de fortalecimiento en la gestión de residuos urbanos mediante la instalación de 23 nuevos tachos en puntos estratégicos del pueblo. La iniciativa se definió tras un relevamiento realizado junto a los Consejos de la Niñez de las dos escuelas locales, donde niños y niñas participaron activamente señalando los sectores con mayor necesidad.



El proyecto busca mejorar la infraestructura comunitaria para la correcta disposición de residuos y acompañar los hábitos de separación que la población ya viene incorporando. El presidente comunal, Cristian Vincenti, formó parte de los encuentros con los chicos, donde se analizaron propuestas y se consensuaron los lugares de colocación.

Las nuevas instalaciones se distribuyen en múltiples zonas del pueblo, entre ellas Barrio Cooperativa, el sector del Club Sportivo, el Hospital, Barrio Las Palmeras, Zona TRA, Camino a San Eduardo, Villa Tranquila, Barrio Escuela Nº 6079, Barrio Libertad, el centro y el playón deportivo. En algunos puntos, como San Martín y Saavedra, se decidió sumar un segundo tacho por la alta demanda.

La Comuna destacó el rol participativo de los niños y niñas que integran los Consejos de la Niñez, quienes aportaron ideas, observaciones y sugerencias clave. El trabajo forma parte de una política local que promueve la participación infantil y el cuidado del ambiente como eje transversal de gestión.