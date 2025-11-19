Niños impulsan la instalación de 23 nuevos tachos en Sancti Spíritu

Sancti Spíritu realizará el cierre anual de sus Talleres Culturales
La actividad será este viernes 28 en el Parque Español, con muestras, diplomas, gastronomía y un cierre musical a cargo del artista local Rubén Moreno.
La Comuna colocó nuevos recipientes para residuos en distintos barrios, a partir de un relevamiento realizado junto a los Consejos de la Niñez de las escuelas locales.
La Comuna de Sancti Spíritu avanzó con un plan de fortalecimiento en la gestión de residuos urbanos mediante la instalación de 23 nuevos tachos en puntos estratégicos del pueblo. La iniciativa se definió tras un relevamiento realizado junto a los Consejos de la Niñez de las dos escuelas locales, donde niños y niñas participaron activamente señalando los sectores con mayor necesidad.
El proyecto busca mejorar la infraestructura comunitaria para la correcta disposición de residuos y acompañar los hábitos de separación que la población ya viene incorporando. El presidente comunal, Cristian Vincenti, formó parte de los encuentros con los chicos, donde se analizaron propuestas y se consensuaron los lugares de colocación.
Las nuevas instalaciones se distribuyen en múltiples zonas del pueblo, entre ellas Barrio Cooperativa, el sector del Club Sportivo, el Hospital, Barrio Las Palmeras, Zona TRA, Camino a San Eduardo, Villa Tranquila, Barrio Escuela Nº 6079, Barrio Libertad, el centro y el playón deportivo. En algunos puntos, como San Martín y Saavedra, se decidió sumar un segundo tacho por la alta demanda.
La Comuna destacó el rol participativo de los niños y niñas que integran los Consejos de la Niñez, quienes aportaron ideas, observaciones y sugerencias clave. El trabajo forma parte de una política local que promueve la participación infantil y el cuidado del ambiente como eje transversal de gestión.
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
La Comuna intensifica trabajos de asfaltado y mantenimiento en varias arterias urbanas. Solicitan a transportistas no circular con camiones pesados para preservar el pavimento.
El ANF.EL abrió sus puertas con una jornada cultural colmada de música, danza, talleres y emprendedores, acompañada por autoridades provinciales y locales.
La diputada provincial Sofía Galnares acompañó el proyecto que propone un horario con reducción de estímulos en comercios para favorecer a personas con TEA e hipersensibilidad sensorial. Destacó que la iniciativa mejora la autonomía y la igualdad de oportunidades.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otras cinco provincias. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
El fenómeno climático mantiene un escenario de déficit hídrico y temperaturas elevadas en Argentina, con fuerte impacto en la región centro y la provincia de Buenos Aires.
Tras el cierre de la fase regular, quedaron definidos los enfrentamientos de octavos de final del Torneo Clausura. Boca, Rosario Central y Lanús parten como los mejores ubicados.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
El entrenador decidió finalizar su ciclo luego de no poder evitar la pérdida de categoría, pese a que el club le ofreció continuar para buscar el regreso a la élite.
Jugadores del Globo expresaron su malestar por las decisiones de Andrés Gariano, que incidieron en su eliminación del Torneo Clausura. Señalan que criticar públicamente puede derivar en sanciones.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.