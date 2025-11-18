Renunció Ornella Calvete tras los avances en la causa ANDIS

Lorenzetti cuestionó el desarrollo del juicio por la causa Cuadernos
El ministro de la Corte Suprema afirmó que el proceso judicial de la megacausa “no es admisible” y atribuyó las fallas al abandono de políticas de Estado.
La funcionaria del Ministerio de Economía dejó su cargo luego de los allanamientos vinculados a la investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. En su domicilio hallaron cerca de 700 mil dólares.País18/11/2025SOFIA ZANOTTI
La directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Ornella Calvete, presentó su renuncia tras el avance de la causa que investiga presuntas maniobras ilícitas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión se produjo luego de que autoridades judiciales inspeccionaran su domicilio y secuestraran cerca de 700.000 dólares y otras divisas.
La medida fue adoptada por las máximas autoridades del Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, al considerar que la continuidad de Calvete era incompatible con el hallazgo en su vivienda. La funcionaria estaba mencionada en el expediente que tiene como principal apuntado a su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto nexo entre la conducción de ANDIS —entonces a cargo de Diego Spagnuolo— y distintas droguerías.
La investigación del Ministerio Público Fiscal se originó en sospechas de retornos ilegales vinculados a contrataciones con proveedores públicos. En ese marco, la Justicia ordenó una serie de allanamientos a inmuebles relacionados con los principales involucrados, todos con cargos en organismos estatales.
Durante los procedimientos realizados el 9 de octubre, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos. Estos elementos fortalecieron las sospechas de posibles maniobras de corrupción.
Además, según reconstruyeron los investigadores, el 12 de septiembre de 2025 Ornella Calvete habría alertado a su padre sobre la presencia policial en la planta baja de su vivienda. En ese intercambio, Miguel Ángel Calvete le indicó cómo proceder y qué responder en caso de que se le consultara por la existencia de grandes sumas de dinero, mencionando expresiones como “si me ven con mosca” o “digo que me lo prestó alguien”.
La causa continúa en trámite y se espera que en los próximos días la fiscalía avance con nuevas medidas para esclarecer el rol de cada uno de los involucrados.
