Muestra anual de los Talleres Culturales en el Centro Cultural

Gizzi encabezó la jura de la nueva Constitución santafesina
El intendente, acompañado por su gabinete y concejales, formalizó la adhesión municipal al texto constitucional reformado y sancionado en septiembre.
Los talleres municipales realizaron su primera muestra de fin de año con propuestas de danza, teatro y tecnología, en una jornada que reunió a familias y vecinos.
Los Talleres Culturales Municipales 2025 llevaron adelante su muestra de fin de año en el Centro Cultural, con presentaciones de Danza Árabe, Ritmos Urbanos, Teatro infantil y adultos, y el espacio de Tecnología para adultos mayores. La actividad estuvo enmarcada en el Día Nacional de los Afroargentinos y reunió a familiares, amigos y vecinos que acompañaron una tarde llena de movimiento, talento y expresiones artísticas.
Desde la Dirección de Cultura destacaron el compromiso de profesores, alumnos y alumnas, quienes con dedicación y entusiasmo fueron parte de una propuesta que buscó revalorizar la diversidad cultural y el trabajo sostenido durante todo el año.
Segunda muestra el 28 de noviembre
El cierre del resto de los talleres se realizará el viernes 28 de noviembre, también en el Centro Cultural, desde las 19 horas y con entrada libre y gratuita. Ese día se presentarán las producciones de Tejido al crochet, Tejido a dos agujas, Canto, Coro, Dibujo para niños, Guitarra, Violín, Percusión, Arte y Reciclado, Piano, Arte en las Salas Barriales y Mosaiquismo.
Muestra del Taller de Danza
Además, la muestra anual del Taller Municipal de Danza clásica, española y contemporánea se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural. La profesora Eugenia García y sus alumnas presentarán el espectáculo “Un nuevo amanecer”, una propuesta que reúne estilos y coreografías especialmente creadas para esta edición.
Autoridades, docentes y exalumnos participaron de una ceremonia que repasó la historia de la institución y reafirmó el compromiso con la educación técnica en Villa Cañás.
El Municipio ejecuta una intervención clave en el sistema pluvial del acceso por avenida 50, con aportes del Gobierno de Santa Fe. Los trabajos implican cortes temporarios en el tránsito.
En una entrevista radial, la concejal mandato cumplido y nuevamente electa repasó el clima político en Villa Cañás y la provincia, respaldó la gestión de Norberto Gizzi, reconoció el “llamado de atención” de las urnas y planteó la necesidad de más articulación público–privada y espacios para los adolescentes.
En el marco de la campaña anual de diabetes, el máximo referente regional de la organización mantuvo un encuentro con el Club local y recorrió el SAMCo para evaluar avances de obras realizadas junto a la Fundación Lions.
La comunidad educativa celebró un nuevo aniversario de la Escuela N°652 “José Manuel Estrada”, con la presencia del intendente Norberto Gizzi y autoridades locales.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.