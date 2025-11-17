Muestra anual de los Talleres Culturales en el Centro Cultural

Los Talleres Culturales Municipales 2025 llevaron adelante su muestra de fin de año en el Centro Cultural, con presentaciones de Danza Árabe, Ritmos Urbanos, Teatro infantil y adultos, y el espacio de Tecnología para adultos mayores. La actividad estuvo enmarcada en el Día Nacional de los Afroargentinos y reunió a familiares, amigos y vecinos que acompañaron una tarde llena de movimiento, talento y expresiones artísticas.



Desde la Dirección de Cultura destacaron el compromiso de profesores, alumnos y alumnas, quienes con dedicación y entusiasmo fueron parte de una propuesta que buscó revalorizar la diversidad cultural y el trabajo sostenido durante todo el año.

Segunda muestra el 28 de noviembre

El cierre del resto de los talleres se realizará el viernes 28 de noviembre, también en el Centro Cultural, desde las 19 horas y con entrada libre y gratuita. Ese día se presentarán las producciones de Tejido al crochet, Tejido a dos agujas, Canto, Coro, Dibujo para niños, Guitarra, Violín, Percusión, Arte y Reciclado, Piano, Arte en las Salas Barriales y Mosaiquismo.



Muestra del Taller de Danza

Además, la muestra anual del Taller Municipal de Danza clásica, española y contemporánea se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural. La profesora Eugenia García y sus alumnas presentarán el espectáculo “Un nuevo amanecer”, una propuesta que reúne estilos y coreografías especialmente creadas para esta edición.

