Cae una organización narco en Venado Tuerto tras nueve allanamientos

Condenan a dos años de prisión condicional a un hombre por agresiones y robos en Venado Tuerto
La sentencia se dictó en un juicio abreviado. Los hechos incluyeron violencia de género y robos registrados entre 2023 y 2025.
La Fiscalía Federal desarticuló una banda que operaba en Venado Tuerto y la región. Se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, dinero en efectivo y se detuvo a cuatro personas.Policiales 17/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Fiscalía Federal de Venado Tuerto desbarató una nueva organización narcocriminal tras una serie de allanamientos realizados ayer por infracción a la Ley 23.737. Los operativos fueron solicitados por los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y autorizados por el juez federal Aurelio Cuello Murúa.
La investigación comenzó en abril a partir de denuncias anónimas del Buzón de la Vida de Venado Tuerto, que luego fueron vinculadas con un caso de febrero, cuando se detuvo a un clan familiar que vendía drogas en el barrio Villa Moisés. Ese antecedente permitió identificar a proveedores, abastecedores, transportistas y vendedores que operaban en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat.
A partir del seguimiento realizado por la UNIPROJUD de Venado Tuerto, con el apoyo de la Sección Vial de Gendarmería Nacional, se aplicaron técnicas especiales de investigación previstas en el Código Procesal Penal Federal. En cercanías de Elortondo, sobre ruta 90, fue interceptado un vehículo conducido por Manuel E., acompañado por Carina A., quienes regresaban de Cañada de Gómez con casi 4,5 kilos de cocaína distribuidos en cuatro ladrillos. También se incautaron más de 400 mil pesos, una navaja y teléfonos celulares.
Posteriormente, se allanaron seis viviendas, una celda de la Unidad Penitenciaria de Coronda y dos dependencias de la Alcaidía de Melincué, ya que la banda mantenía vínculos tanto en la región como en establecimientos de detención. En estas intervenciones se secuestraron unos cinco millones de pesos, numerosos teléfonos celulares y distintas cantidades de cocaína y marihuana, además de otros elementos relevantes.
En total, cuatro personas –dos mujeres y dos hombres– quedaron detenidas y serán imputadas en los próximos días ante el Juzgado Federal. El operativo contó con la participación de unidades de Gendarmería de Rosario y Carcarañá, con un despliegue de 12 vehículos y 40 efectivos.
