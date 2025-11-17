Violento final en Madryn–Morón por el Reducido de la Primera Nacional

Ledesma ganó en Toay y Canapino acaricia el título del TC
El marplatense se quedó con la final en La Pampa y el arrecifeño amplió su ventaja en la Copa de Oro. Llegará a La Plata con sus tres rivales obligados a ganar.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.Deportes17/11/2025GASTON PAROLA
El cierre de la semifinal del Reducido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón terminó en un escándalo que opacó la definición deportiva. Tras el pitazo final en el estadio Pablo Sastre, una fuerte pelea entre jugadores de ambos equipos derivó en la intervención de la policía, que utilizó gas pimienta para dispersar a los futbolistas del Gallo, dejando a varios de ellos con lesiones en los ojos.
El incidente comenzó cuando los planteles se trenzaron en discusiones y empujones, con Gastón González fuera de control buscando confrontar a jugadores del Aurinegro. En medio del tumulto, Germán Rivero, delantero de Madryn, protagonizó forcejeos y golpes contra varios rivales. La situación se desbordó rápidamente, con patadas y corridas dentro del campo de juego.
Ante la imposibilidad de separar a los protagonistas, la fuerza de seguridad ingresó al terreno y, en su intento por resguardar a los futbolistas locales hacia los vestuarios, aplicó gas pimienta sobre integrantes de Morón. Entre los más afectados estuvieron Julio Salvá, Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, Gastón González y Matías Cortave, quienes cayeron al piso por el dolor e irritación en los ojos.
“Estas cosas lastiman al fútbol. Se tiene que jugar y terminar ahí, no puede pasar lo que pasó después”, expresó Juan Manuel Olivares, visiblemente golpeado, con marcas en el cuello y la pierna. El árbitro Pablo Echavarría dejó el estadio escoltado por un importante operativo policial.
Las imágenes y testimonios se multiplicaron en redes sociales. Constantino mostró su rostro irritado y calificó el accionar policial como “vergonzoso”. Mientras tanto, Madryn avanzó a la final por ventaja deportiva, pero el foco quedó puesto en los graves incidentes ocurridos en Chubut.
El entrenador valoró el crecimiento futbolístico y la unión del plantel luego de asegurarse el primer puesto de la Zona A. También respondió a la comparación que hizo Leandro Paredes con Lionel Scaloni.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.