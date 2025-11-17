River complica su clasificación a la Libertadores 2026

River no logró imponerse ante Vélez en la última fecha del Clausura y cayó al cuarto puesto de la tabla anual, quedando por ahora en zona de Copa Sudamericana 2026. El empate lo dejó con 53 puntos y sin chances de alcanzar a Argentinos Juniors, que continúa tercero con un partido pendiente.

Con este escenario, el equipo de Marcelo Gallardo atraviesa uno de los momentos más delicados desde su regreso, ya que comprometió su acceso al torneo continental más importante. Sin embargo, todavía dispone de dos alternativas para entrar a la próxima Libertadores.

La primera posibilidad es consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025. River ya está clasificado a los octavos de final y, de lograr el título, accederá directamente a la fase de grupos de la Libertadores.

La segunda opción depende de otros resultados: si Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors —los tres mejores de la tabla anual— se consagran campeones del Clausura, liberarán un cupo y River ingresaría al repechaje del certamen.

Existe un dato adicional que podría complicar aún más su panorama. Si Racing consigue vencer a Newell’s por cinco goles o más en su partido pendiente, superará al Millonario en la tabla anual, obligándolo a ser campeón para clasificarse.

Clasificados hasta el momento a la Libertadores 2026:

Platense (campeón del Apertura) – fase de grupos

Independiente Rivadavia (Copa Argentina) – fase de grupos

Rosario Central (1° anual) – fase de grupos

Boca (2° anual) – fase de grupos

Campeón del Clausura – fase de grupos

Argentinos Juniors (3° anual) – repechaje