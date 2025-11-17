Úbeda destacó la madurez de Boca tras el triunfo ante Tigre

Boca superó 2-0 a Tigre y se quedó con el liderazgo de la Zona A del Torneo Clausura, un resultado que extendió su buen momento y dejó conforme a Claudio Úbeda. Tras el encuentro, el entrenador remarcó la “seriedad” con la que el equipo afrontó los últimos compromisos y subrayó la madurez alcanzada en el cierre de la fase regular.

El partido se destrabó recién a los 73 minutos, cuando Ayrton Costa abrió el marcador con un gesto técnico que quebró la resistencia de Felipe Zenobio. Úbeda explicó que Boca supo administrar los tiempos ante un rival que buscó incomodarlo: “Tigre juega con dos delanteros para dejarnos mal parados y lo solucionamos bien. El equipo va creciendo y sabe cómo llevar cada momento del partido”.

El técnico también valoró la unión interna del plantel, un aspecto en el que Leandro Paredes ha tenido un papel clave. Según reveló Úbeda, los jugadores comparten asados semanales en la casa del mediocampista, algo que fortaleció el grupo en una etapa exigente de la competencia.

Días atrás, Paredes comparó la gestión de Úbeda con la de Lionel Scaloni, un paralelismo que el entrenador recibió con orgullo. “Es un privilegio que hable así”, señaló, y destacó el liderazgo del capitán: “Inyecta optimismo, personalidad y ganas de competir todos los días”.

Con el primer puesto asegurado, Boca disputará todos los playoffs en La Bombonera, donde apenas perdió dos encuentros en el año. Úbeda consideró que este factor puede ser determinante: “Jugar de local es muy importante. El apoyo del público nos da un plus”.

Otra noticia positiva fue el regreso de Edinson Cavani, quien volvió a sumar minutos tras siete ausencias y convirtió el segundo gol de penal. El DT anticipó que su presencia será administrada, pero resaltó el aporte que puede dar por su jerarquía.

Boca conocerá este lunes a su rival de octavos de final. De momento sería Sarmiento de Junín, aunque un triunfo de Gimnasia sobre Platense cambiaría el cruce y pondría a Talleres del otro lado.