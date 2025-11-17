Firmat: un hombre atacó a su madre y a un policía con un cuchillo

Venado Tuerto: un hombre con antecedentes volvió a vender drogas y quedó detenido
Carlos Daniel “Mele” R., de 50 años, fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En su casa encontraron más de 100 gramos de cocaína.
El episodio ocurrió en el Barrio Centenario durante la madrugada del domingo. El agresor fue reducido por vecinos y quedó aprehendido tras amenazar a su madre y atacar a un efectivo policial.
Un episodio de violencia familiar alarmó al Barrio Centenario de Firmat en la madrugada de este domingo. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar luego de una llamada a la Central de Emergencias 911 que advertía sobre un conflicto en una vivienda de la zona.
Al llegar, los efectivos se entrevistaron con una mujer que informó que su hijo se encontraba en un estado de alteración. Aunque confirmó la situación, aclaró que no deseaba radicar una denuncia penal. Durante la intervención, el hombre se ocultó por unos minutos y posteriormente atacó a uno de los policías con un arma blanca, para luego darse a la fuga.
Minutos más tarde, y con el apoyo de otro móvil, el sospechoso fue encontrado. En ese momento estaba siendo agredido por vecinos, aparentemente en reacción al ataque previo. El personal policial intervino para controlar la situación y procedió a su aprehensión, acción que el individuo resistió de manera constante.
El hombre fue trasladado al SAMCo Firmat para recibir atención médica. En la requisa se secuestró una cuchilla de 23 centímetros. Desde la Fiscalía se dispuso la formación de causa por amenazas calificadas y resistencia a la autoridad. En ausencia de impedimentos legales, se ordenó su liberación una vez cumplidos los trámites correspondientes.
