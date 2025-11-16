Oky vuelve a generar polémica por un comentario en pleno streaming

Oky volvió a quedar envuelto en una controversia pública luego de que, durante un streaming reciente, afirmara que “estar con una nena es como estar con una nena de 8 años”. El comentario generó incomodidad entre quienes participaban del vivo y desató un fuerte repudio en redes sociales, donde su frase se viralizó rápidamente.

El episodio se suma a una serie de situaciones que lo han convertido en una figura recurrente en debates públicos. En las últimas semanas, el streamer ya había sido cuestionado por expresiones gordofóbicas dirigidas a su ex pareja, Gabriela Gianatassio, así como por videos que lo mostraban en actitudes violentas. También persiste el recuerdo de la transmisión que, meses atrás, terminó con una internación tras un pico de estrés en vivo.

La nueva frase reavivó las críticas hacia su conducta frente a cámara y abrió nuevamente la discusión sobre los límites y responsabilidades en el contenido que consumen miles de usuarios diariamente. Mientras el fragmento continúa circulando, el debate crece y vuelve a poner bajo la lupa el impacto de estas expresiones en la comunidad digital.