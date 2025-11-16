Chats y videos refuerzan la acusación por asociación ilícita en la ANDIS

La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevas evidencias que comprometen aún más al exdirector Diego Spagnuolo. La fiscalía a cargo de Franco Picardi incorporó recientemente una serie de chats, audios y registros de cámaras de seguridad que revelan el funcionamiento interno de un grupo señalado por manejar pagos, contrataciones y vínculos con empresas privadas desde dentro del organismo.

Según un informe difundido por la Agencia Noticias Argentinas, uno de los elementos clave es un grupo de WhatsApp creado el 15 de febrero de 2022 por Daniel María Garbellini, mano derecha de Spagnuolo. Allí participaban Pablo Atchabahian —detenido este viernes—, Patricio “Pato Country” Rama y Mariano Caballi, ambos ligados al empresario Miguel Ángel Calvete. La cercanía entre ellos se evidencia en los mensajes, donde Atchabahian llegó a asegurar: “somos familia”.

Para el fiscal Picardi, ese grupo “se encontraba en la búsqueda de un organismo público para desarrollar sus actividades en conjunto”. De acuerdo con la investigación, una vez que Spagnuolo y Garbellini asumieron en ANDIS, Atchabahian comenzó a impartir órdenes internas: definía los pagos, sugería despidos y daba indicaciones para incorporar empresas al sistema SIIPFIS, herramienta clave para la liquidación de fondos.

Uno de los puntos más sensibles detectados por los peritos es que una empleada de Roche S.A., Luciana Ferrari, habría accedido al sistema SIIPFIS desde afuera del organismo con un usuario habilitado por Garbellini a pedido de Atchabahian. También aparecen menciones a Karina Milei como “la que define todo” y referencias a Spagnuolo como “quien habría pedido la ANDIS”.

El informe periodístico de Vanesa Petrillo sumó nuevos chats que, según Picardi, permiten afirmar la existencia de una “asociación ilícita” orientada a utilizar una “caja estatal” para intereses particulares, con pagos millonarios y direccionados, presuntos sobreprecios y la intervención de actores externos vinculados a droguerías.

Entre las pruebas más fuertes figura un intercambio entre Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete sobre una supuesta entrega de dinero antes de un viaje del exdirector a Israel. En un audio, Calvete le indica: “mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandále un fercho, ponen algún lugar disimulado”. En otra conversación, Calvete le pide a su esposa “cinco palos” en efectivo para “el pelado que viaja a Israel”.

Las imágenes del sistema de vigilancia del domicilio de Calvete también fueron incorporadas al expediente. En ellas, se observa a Spagnuolo ingresando a la vivienda con una mochila al hombro, elemento que refuerza la línea investigativa sobre presuntos movimientos de dinero.

La causa continúa en pleno desarrollo, y la fiscalía analiza más material digital secuestrado en allanamientos recientes. Se espera que, en los próximos días, Picardi amplíe imputaciones y disponga nuevas medidas de prueba.