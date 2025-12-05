El Gobierno impulsa un Código Penal más duro y con menos beneficios
La propuesta eleva penas, amplía delitos imprescriptibles y limita reducciones de condena para reforzar el cumplimiento efectivo.
El presidente Javier Milei oficializó un documento que fija los lineamientos del sistema de inteligencia por primera vez en dos décadas, con foco en ciberseguridad, terrorismo, Malvinas y crimen organizado.Política 05/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional aprobó la Política de Inteligencia Nacional mediante el Decreto 864/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Se trata del primer marco estratégico formal para el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en más de 20 años, y orientará el trabajo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y sus organismos desconcentrados.
El documento, de 34 páginas, define los objetivos centrales del sistema y ordena a la SIDE elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional con acciones concretas. La medida llega en un contexto de cambios internos, luego de que el Gobierno anunciara una nueva cúpula para el organismo.
El decreto parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del SIN, al que califica con un “deterioro relevante” acumulado durante más de tres décadas. Entre los hechos mencionados como antecedentes se incluyen los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, así como la muerte del fiscal Alberto Nisman. También se señala que las intervenciones recientes a la ex AFI implicaron “un retroceso institucional”.
La estructura actual de la SIDE queda integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
El documento detalla cinco intereses estratégicos: asegurar la soberanía, proteger la integridad territorial, defender la vida y derechos de los habitantes, fortalecer el sistema democrático y preservar los recursos estratégicos. Además, define diez lineamientos que marcarán la agenda de inteligencia en los próximos años.
Entre ellos se incluyen la disputa geopolítica global, la prevención de influencias externas, el fortalecimiento del poder nacional, la defensa de los intereses argentinos en Antártida y Atlántico Sur, y la protección de recursos naturales como el litio y el gas no convencional.
Otros ejes destacados son la ciberseguridad, el desarrollo de tecnologías de frontera —como inteligencia artificial y biotecnología—, y la vigilancia de redes terroristas transnacionales. En relación al crimen organizado, el texto lo describe como una “estructura de poder paralela” que aprovecha rutas estratégicas y circuitos informales en el país.
El último lineamiento se centra en la contrainteligencia, considerada fundamental para detectar interferencias, prevenir cooptaciones y resguardar los procesos estratégicos del Estado.
La propuesta eleva penas, amplía delitos imprescriptibles y limita reducciones de condena para reforzar el cumplimiento efectivo.
Con Javier Milei en los palcos, la Cámara baja recibió a sus nuevos integrantes. Entre los electos, Santa Fe aportó cuatro representantes de La Libertad Avanza, fuerza más votada en el distrito en la elección de octubre pasado. Romina Diez, la arquitecta del armado libertario, fortalece su liderazgo.
La senadora de La Libertad Avanza aseguró que la nueva composición del Senado permitirá aprobar las principales leyes impulsadas por el Gobierno, con eje en la reforma laboral y el Presupuesto. También habló del caso AFA y de la interna oficialista.
La Casa Rosada planea convocar a los jefes de bloque aliados para ordenar la estrategia legislativa antes del inicio de las sesiones extraordinarias.
El Presidente apuntó contra sectores que, según dijo, le exigen intervención del Banco Central y sostuvo que su gestión acumula logros económicos. Su frase sobre el peronismo encendió la discusión pública.
Daniel Vitolo, titular de la IGJ, aseguró que el Poder Ejecutivo no analiza intervenir la AFA y pidió que el organismo cumpla los requisitos legales pendientes.
El Xeneize ganó 4-1 en los penales tras empatar 2-2 ante Gimnasia en el Florencio Sola y obtuvo su 29° título en la categoría.
Tras su salida de Independiente Rivadavia, el colombiano despierta interés en dos potencias del Brasileirao, que prepararían propuestas económicas para contratarlo.
El club definió las salidas de Franco Jara, Elías López y Facundo Quignon. Zielinski comienza a rearmar el plantel para el próximo año.
El entrenador firmó contrato hasta junio de 2027 y será presentado este viernes. El jueves ya estará al frente del arranque de la pretemporada.
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El músico fue intervenido después de su show en La Plata y permanece en reposo, con una recuperación que avanza dentro de lo previsto.
A días del verano, Cristina Kirchner solicitó volver a usar la terraza de su departamento