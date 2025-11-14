Arias y Mura, en duda para seguir en Racing

Argentina busca los octavos ante México en el Sub 17
La Albiceleste enfrenta este viernes al Tri por los 16avos de final del Mundial Sub 17 en Doha. El equipo de Diego Placente llega como el mejor primero de la fase de grupos.
El arquero y el lateral derecho finalizan sus contratos el 31 de diciembre y aún no lograron avances para renovar, mientras el club define el plantel 2026.Deportes14/11/2025GASTON PAROLA
Racing atraviesa días decisivos dentro y fuera de la cancha. Mientras el equipo de Gustavo Costas se prepara para visitar a Newell’s en la última fecha del Torneo Clausura, la dirigencia trabaja en la conformación del próximo plantel y dos piezas importantes asoman con futuro incierto: Gabriel Arias y Facundo Mura.
El arquero, que perdió la titularidad a manos de Facundo Cambeses, finaliza su vínculo el 31 de diciembre y todavía no mantuvo reuniones formales con el club. Su representante, Christian Bragarnik, continúa en España junto a la Selección Argentina, por lo que la negociación no tuvo avances. Arias, que llegó en 2018 y disputó 254 partidos con seis títulos obtenidos, analiza la posibilidad de emprender un nuevo desafío a sus 38 años.
En paralelo, la situación de Mura también genera preocupación. La institución ya presentó una propuesta de renovación que incluye una mejora económica y un pago retroactivo por los bajos salarios percibidos durante 2024 y 2025. Ese desfasaje incluso obligó al jugador a mudarse por dificultades para afrontar su alquiler. Sin embargo, hasta el momento no hubo respuesta del lateral, por lo que Racing inició la búsqueda de alternativas para el puesto.
De no concretarse las renovaciones, ambos futbolistas podrían dejar la Academia como agentes libres cuando finalice el año, justo en un momento clave para el armado del equipo de cara a la temporada 2026.
La Albiceleste enfrenta este viernes al Tri por los 16avos de final del Mundial Sub 17 en Doha. El equipo de Diego Placente llega como el mejor primero de la fase de grupos.
Casi todos los clubes llegan con algo en juego: desde evitar el descenso hasta entrar a las copas y clasificar a los playoffs.
La Selección juega su único amistoso de noviembre en Luanda, con varias bajas y la oportunidad para nuevos convocados. Rulli será el arquero titular en lugar de Dibu Martínez.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El delantero fue apuntado en una reunión dirigencial tras la derrota ante Kocaelispor. Desde Turquía aseguran que un club argentino y hasta el Milan siguen de cerca su situación.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
La Fórmula 1 llega a Nevada para su 22° fecha del calendario 2025, con el circuito callejero más espectacular del año.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El intendente Tito Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, acompañaron la fiesta de cierre de los talleres del PAMI, donde adultos mayores compartieron lo aprendido durante el año.