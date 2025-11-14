Arias y Mura, en duda para seguir en Racing

Racing atraviesa días decisivos dentro y fuera de la cancha. Mientras el equipo de Gustavo Costas se prepara para visitar a Newell’s en la última fecha del Torneo Clausura, la dirigencia trabaja en la conformación del próximo plantel y dos piezas importantes asoman con futuro incierto: Gabriel Arias y Facundo Mura.

El arquero, que perdió la titularidad a manos de Facundo Cambeses, finaliza su vínculo el 31 de diciembre y todavía no mantuvo reuniones formales con el club. Su representante, Christian Bragarnik, continúa en España junto a la Selección Argentina, por lo que la negociación no tuvo avances. Arias, que llegó en 2018 y disputó 254 partidos con seis títulos obtenidos, analiza la posibilidad de emprender un nuevo desafío a sus 38 años.

En paralelo, la situación de Mura también genera preocupación. La institución ya presentó una propuesta de renovación que incluye una mejora económica y un pago retroactivo por los bajos salarios percibidos durante 2024 y 2025. Ese desfasaje incluso obligó al jugador a mudarse por dificultades para afrontar su alquiler. Sin embargo, hasta el momento no hubo respuesta del lateral, por lo que Racing inició la búsqueda de alternativas para el puesto.

De no concretarse las renovaciones, ambos futbolistas podrían dejar la Academia como agentes libres cuando finalice el año, justo en un momento clave para el armado del equipo de cara a la temporada 2026.