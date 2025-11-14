Argentina busca los octavos ante México en el Sub 17

Arias y Mura, en duda para seguir en Racing
El arquero y el lateral derecho finalizan sus contratos el 31 de diciembre y aún no lograron avances para renovar, mientras el club define el plantel 2026.
La Albiceleste enfrenta este viernes al Tri por los 16avos de final del Mundial Sub 17 en Doha. El equipo de Diego Placente llega como el mejor primero de la fase de grupos.Deportes14/11/2025GASTON PAROLA
Argentina y México se miden este viernes desde las 11.45, en la Cancha 3 del complejo Aspire Zone de Doha, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Qatar 2025. El seleccionado nacional llega con buenas sensaciones tras clasificarse como el mejor primero del torneo y busca dar un nuevo paso hacia los octavos.
El conjunto dirigido por Diego Placente tuvo una fase inicial sólida: le ganó 3-2 a Bélgica, superó 1-0 a Túnez y goleó 7-0 a Fiyi. Con ese rendimiento, el equipo se posicionó entre los candidatos del certamen, que sigue siendo una cuenta pendiente para el fútbol argentino en juveniles, ya que nunca alcanzó la final en esta categoría.
Del otro lado estará México, que accedió a la fase eliminatoria como la peor tercera de la competencia. El Tri solo pudo vencer a Costa de Marfil en su grupo y cayó ante Corea del Sur y Suiza, pero igual avanzó entre los mejores terceros. Este nuevo cruce suma un capítulo más a una rivalidad creciente entre ambos seleccionados, que se han enfrentado con frecuencia en juveniles. Placente, incluso, eliminó a los mexicanos hace un mes en el Mundial Sub 20.
El ganador del partido se enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Bélgica.
Formaciones probables
Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.
México: Santiago López; Adrián Villa, Felix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera; José Humberto Mancilla López, Oscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Carino.
Datos del partido
Hora: 11.45
TV: D Sports y TV Pública
Estadio: Cancha 3, Aspire Zone (Doha)
Árbitro: a confirmar
El arquero y el lateral derecho finalizan sus contratos el 31 de diciembre y aún no lograron avances para renovar, mientras el club define el plantel 2026.
Casi todos los clubes llegan con algo en juego: desde evitar el descenso hasta entrar a las copas y clasificar a los playoffs.
La Selección juega su único amistoso de noviembre en Luanda, con varias bajas y la oportunidad para nuevos convocados. Rulli será el arquero titular en lugar de Dibu Martínez.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El delantero fue apuntado en una reunión dirigencial tras la derrota ante Kocaelispor. Desde Turquía aseguran que un club argentino y hasta el Milan siguen de cerca su situación.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
La Fórmula 1 llega a Nevada para su 22° fecha del calendario 2025, con el circuito callejero más espectacular del año.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El intendente Tito Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, acompañaron la fiesta de cierre de los talleres del PAMI, donde adultos mayores compartieron lo aprendido durante el año.