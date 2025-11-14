Argentina busca los octavos ante México en el Sub 17

Argentina y México se miden este viernes desde las 11.45, en la Cancha 3 del complejo Aspire Zone de Doha, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Qatar 2025. El seleccionado nacional llega con buenas sensaciones tras clasificarse como el mejor primero del torneo y busca dar un nuevo paso hacia los octavos.

El conjunto dirigido por Diego Placente tuvo una fase inicial sólida: le ganó 3-2 a Bélgica, superó 1-0 a Túnez y goleó 7-0 a Fiyi. Con ese rendimiento, el equipo se posicionó entre los candidatos del certamen, que sigue siendo una cuenta pendiente para el fútbol argentino en juveniles, ya que nunca alcanzó la final en esta categoría.

Del otro lado estará México, que accedió a la fase eliminatoria como la peor tercera de la competencia. El Tri solo pudo vencer a Costa de Marfil en su grupo y cayó ante Corea del Sur y Suiza, pero igual avanzó entre los mejores terceros. Este nuevo cruce suma un capítulo más a una rivalidad creciente entre ambos seleccionados, que se han enfrentado con frecuencia en juveniles. Placente, incluso, eliminó a los mexicanos hace un mes en el Mundial Sub 20.

El ganador del partido se enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Bélgica.

Formaciones probables

Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

México: Santiago López; Adrián Villa, Felix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera; José Humberto Mancilla López, Oscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Carino.

Datos del partido

Hora: 11.45

TV: D Sports y TV Pública

Estadio: Cancha 3, Aspire Zone (Doha)

Árbitro: a confirmar