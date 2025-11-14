25 equipos se juegan todo en la última fecha del Clausura

La definición del Torneo Clausura tendrá un cierre electrizante: 25 de los 30 equipos llegan a la última fecha con objetivos concretos en juego. Desde permanecer en Primera hasta asegurar lugares en las copas internacionales o avanzar a los playoffs, el fin de semana decidirá gran parte del mapa del fútbol argentino.

Rosario Central, Independiente Rivadavia, Newell’s, Platense e Instituto son los únicos que no pelean por nada: ya están salvados del descenso o tienen asegurado su lugar en la siguiente instancia. Para el resto, el margen de error es mínimo.

Aldosivi afrontará una verdadera final ante San Martín de San Juan: si gana, mantiene la categoría y complicará a su rival y a Godoy Cruz. Argentinos Juniors, séptimo en la zona A, buscará clasificar ante Estudiantes y, además, asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores por la tabla anual.

Atlético Tucumán intentará meterse en playoffs si vence a Lanús, mientras que Banfield y Barracas Central también dependen de sí mismos para avanzar. Boca, ya clasificado a la Libertadores, quiere cerrar la fase regular como líder de la zona A recibiendo a Tigre.

En el fondo, Godoy Cruz está obligado a ganar y esperar que Aldosivi no sume de a tres para no descender. San Martín de San Juan también se jugará la permanencia en Mar del Plata. En tanto, River necesita vencer a Vélez y aguardar resultados para meterse en la fase previa de la Libertadores.

Racing, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Huracán, Independiente, Lanús, Estudiantes, Gimnasia, Sarmiento, Talleres, Tigre, Unión y Vélez también llegan con objetivos puntuales: clasificación a playoffs o cupos internacionales, según cada caso.

El fin de semana promete tensión, emociones y definiciones que pueden cambiar drásticamente el cierre de la temporada.