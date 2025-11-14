25 equipos se juegan todo en la última fecha del Clausura

Arias y Mura, en duda para seguir en Racing
El arquero y el lateral derecho finalizan sus contratos el 31 de diciembre y aún no lograron avances para renovar, mientras el club define el plantel 2026.
La definición del Torneo Clausura tendrá un cierre electrizante: 25 de los 30 equipos llegan a la última fecha con objetivos concretos en juego. Desde permanecer en Primera hasta asegurar lugares en las copas internacionales o avanzar a los playoffs, el fin de semana decidirá gran parte del mapa del fútbol argentino.
Rosario Central, Independiente Rivadavia, Newell’s, Platense e Instituto son los únicos que no pelean por nada: ya están salvados del descenso o tienen asegurado su lugar en la siguiente instancia. Para el resto, el margen de error es mínimo.
Aldosivi afrontará una verdadera final ante San Martín de San Juan: si gana, mantiene la categoría y complicará a su rival y a Godoy Cruz. Argentinos Juniors, séptimo en la zona A, buscará clasificar ante Estudiantes y, además, asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores por la tabla anual.
Atlético Tucumán intentará meterse en playoffs si vence a Lanús, mientras que Banfield y Barracas Central también dependen de sí mismos para avanzar. Boca, ya clasificado a la Libertadores, quiere cerrar la fase regular como líder de la zona A recibiendo a Tigre.
En el fondo, Godoy Cruz está obligado a ganar y esperar que Aldosivi no sume de a tres para no descender. San Martín de San Juan también se jugará la permanencia en Mar del Plata. En tanto, River necesita vencer a Vélez y aguardar resultados para meterse en la fase previa de la Libertadores.
Racing, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Huracán, Independiente, Lanús, Estudiantes, Gimnasia, Sarmiento, Talleres, Tigre, Unión y Vélez también llegan con objetivos puntuales: clasificación a playoffs o cupos internacionales, según cada caso.
El fin de semana promete tensión, emociones y definiciones que pueden cambiar drásticamente el cierre de la temporada.
La Albiceleste enfrenta este viernes al Tri por los 16avos de final del Mundial Sub 17 en Doha. El equipo de Diego Placente llega como el mejor primero de la fase de grupos.
La Selección juega su único amistoso de noviembre en Luanda, con varias bajas y la oportunidad para nuevos convocados. Rulli será el arquero titular en lugar de Dibu Martínez.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El delantero fue apuntado en una reunión dirigencial tras la derrota ante Kocaelispor. Desde Turquía aseguran que un club argentino y hasta el Milan siguen de cerca su situación.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
La Fórmula 1 llega a Nevada para su 22° fecha del calendario 2025, con el circuito callejero más espectacular del año.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
