Cierre de talleres del PAMI en Villa Cañás con una celebración comunitaria

La Municipalidad de Villa Cañás participó este jueves del cierre anual de los talleres del PAMI, una actividad que reunió a adultos mayores, docentes e integrantes de la Agencia Local para celebrar el trabajo realizado durante todo 2025.



El intendente Norberto “Tito” Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, estuvieron presentes en la jornada, que tuvo lugar en un clima festivo, con muestras de las distintas actividades que se desarrollaron durante el año. Baile, artesanías, ejercicios recreativos y propuestas de integración formaron parte de la presentación.



Gizzi felicitó a los participantes por su dedicación y entusiasmo: “Es una alegría verlos activos, compartiendo buenos momentos y disfrutando en comunidad”. Además, destacó el rol de los profesores y del equipo de PAMI Villa Cañás. “Hacen un trabajo enorme para que cada una de estas actividades sea posible”, agregó.



Desde la organización subrayaron la importancia de estos espacios para promover el bienestar, el acompañamiento y la integración social de los adultos mayores en la ciudad.