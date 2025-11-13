Cierre de talleres del PAMI en Villa Cañás con una celebración comunitaria

Capacitan a trabajadores en movilidad laboral segura
Más de 180 empleados municipales y de empresas participaron de una jornada formativa sobre movilidad segura, organizada junto a organismos provinciales.
El intendente Tito Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, acompañaron la fiesta de cierre de los talleres del PAMI, donde adultos mayores compartieron lo aprendido durante el año.Villa Cañás13/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás participó este jueves del cierre anual de los talleres del PAMI, una actividad que reunió a adultos mayores, docentes e integrantes de la Agencia Local para celebrar el trabajo realizado durante todo 2025.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, estuvieron presentes en la jornada, que tuvo lugar en un clima festivo, con muestras de las distintas actividades que se desarrollaron durante el año. Baile, artesanías, ejercicios recreativos y propuestas de integración formaron parte de la presentación.
Gizzi felicitó a los participantes por su dedicación y entusiasmo: “Es una alegría verlos activos, compartiendo buenos momentos y disfrutando en comunidad”. Además, destacó el rol de los profesores y del equipo de PAMI Villa Cañás. “Hacen un trabajo enorme para que cada una de estas actividades sea posible”, agregó.
Desde la organización subrayaron la importancia de estos espacios para promover el bienestar, el acompañamiento y la integración social de los adultos mayores en la ciudad.
La Municipalidad de Villa Cañás distribuyó los fondos del tercer período 2025 entre escuelas y jardines de la ciudad. El aporte supera los $22 millones.
La Municipalidad de Villa Cañás sumó un tanque regador de 10 mil litros y una camioneta 0km mediante el Fondo de Obras Menores. La inversión busca mejorar los servicios y modernizar el parque automotor.
Niños y niñas de Villa Cañás participaron por primera vez en un torneo de atletismo en la ciudad bonaerense de Junín, obteniendo destacados resultados y una valiosa experiencia deportiva.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe y el acoplado quedó a disposición de la Justicia de Firmat.
Se esterilizaron 74 animales y se aplicaron 55 vacunas antirrábicas en una nueva jornada organizada por el Municipio junto a vecinos y voluntarios.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El Xeneize no podrá utilizar banderas ni cotillón en su próximo partido como local ante Tigre, mientras que el joven que invadió el campo de juego tendrá prohibido asistir a los estadios por dos años.
La actriz respondió a un tuit de la periodista y expuso una situación privada entre ambas, reavivando la polémica tras su paso por Luzu TV.
El índice de precios acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del año, según el organismo oficial.
El presidente argentino aún no confirmó si asistirá al encuentro del 20 de diciembre en Foz de Iguazú, donde Lula da Silva busca sellar el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.