Premier League evalúa tope salarial y crece la tensión con los clubes

La Premier League abrirá el 21 de noviembre una votación clave para definir si adopta un nuevo sistema económico que incluye un límite salarial para los clubes. La propuesta busca reemplazar el actual régimen de Juego Limpio Financiero, vigente desde 2013, y adaptar las reglas al crecimiento del mercado y a la inflación acumulada en la última década.

La iniciativa plantea que cada institución pueda gastar en salarios, amortización de fichajes y comisiones un monto equivalente a cinco veces los ingresos del equipo que finalice último en la tabla. Según las proyecciones actuales, esa cifra rondaría las 550 millones de libras (unos 620 millones de euros). De aprobarse, este modelo sustituiría el límite de 105 millones de libras en pérdidas permitidas durante tres años.

Sin embargo, la discusión ya generó un fuerte rechazo puertas adentro. Algunos clubes adelantaron que, si la reforma avanza sin consenso, impulsarán acciones legales contra la liga. Entre los argumentos, sostienen que un tope salarial podría vulnerar derechos laborales y restringir la capacidad de los futbolistas para negociar sus ingresos.

Maheta Molango, presidente del sindicato inglés de futbolistas, advirtió en declaraciones a la BBC que “el fútbol no está por encima de la ley” y remarcó que cualquier regulación debe ser negociada con todas las partes. También señaló que un conflicto judicial solo beneficiaría a los abogados y complicaría la estabilidad financiera del torneo.

La Premier League, considerada la liga más valiosa del mundo, enfrenta un escenario complejo: además de su normativa local, los clubes que participan de competencias europeas deben cumplir con el reglamento de UEFA, que limita el gasto en planteles al 70% de los ingresos. La votación del 21 de noviembre será determinante para conocer el rumbo económico del fútbol inglés en los próximos años.