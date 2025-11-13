Tensión en Mercedes: Antonelli admitió un cambio en su vínculo con Russell

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, dejó en claro que la interna dentro del equipo atraviesa un momento particular. Después de finalizar segundo en el Gran Premio de San Pablo, dos posiciones por encima de George Russell, el piloto italiano de 19 años reconoció que la dinámica entre ambos se modificó.

“Mi relación con George está cambiando. Es natural que él no esté contento de llegar detrás de mí, como yo tampoco lo estoy cuando ocurre al revés”, expresó en una entrevista con Sky Sports F1. Antonelli, quien asumió el reemplazo de Lewis Hamilton a comienzos de la temporada, destacó que pese a la tensión, la competencia interna se mantiene sana: “La relación ha cambiado y cambiará, pero hay mucho respeto entre nosotros y una buena dinámica porque nos empujamos mutuamente”.

El fin de semana en Interlagos dejó al joven italiano por delante de su compañero en todas las instancias: clasificación de Sprint, Sprint, clasificación general y carrera. Russell, autocrítico al finalizar, reconoció que fue uno de sus “peores fines de semana”.

En el campeonato de pilotos, el británico marcha cuarto con 264 puntos, lejos del líder Lando Norris, mientras que Antonelli ocupa el séptimo puesto con 104 unidades. En el Mundial de Constructores, Mercedes permanece segunda con 398 puntos, por detrás de McLaren y por delante de Red Bull y Ferrari.

Sobre su presente, Antonelli señaló que llega a un tramo positivo de la temporada: “Incluso en México me fue bien, aunque el resultado no mostró el potencial. En Brasil logramos unir todos los detalles”.

Pensando en la próxima fecha, anticipó lo que espera de Las Vegas, donde Mercedes tuvo un gran desempeño en 2024: “El año pasado el equipo estuvo fantástico. Ojalá podamos repetirlo. El coche cambió, pero mantiene un ADN muy similar”.