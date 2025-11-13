Gattuso cuestionó los cupos sudamericanos para el Mundial 2026

Gennaro Gattuso, entrenador de la selección de Italia, expresó su malestar por la cantidad de plazas que Sudamérica tiene para el Mundial 2026. El técnico apuntó directamente al sistema de Conmebol, donde seis selecciones clasifican de manera directa y la séptima accede a un repechaje ante un equipo de Oceanía. “Eso es lo lamentable, definitivamente necesitamos revisar algo”, afirmó.

Italia atraviesa un panorama complejo en las Eliminatorias europeas. El equipo integra el Grupo I y marcha segundo, con 15 puntos, detrás de Noruega, que lidera con 18. Esa posición obliga a la Azzurra, por ahora, a disputar el repechaje, a la espera de una combinación de resultados que le permita aspirar al boleto directo.

Este jueves, desde las 14.45, Italia visitará a Moldavia con la obligación de ganar y esperar una caída de Noruega ante Estonia. Si eso sucede, ambos llegarán igualados a la última fecha y definirán mano a mano en San Siro. En caso contrario, los italianos deberán descontar una diferencia de nueve goles para evitar la repesca.

El formato europeo otorga 12 plazas a los líderes de grupo, mientras que los segundos acceden a un repechaje ampliado por los mejores equipos de la Nations League. Ese escenario, sumado al presente deportivo, explica la tensión que vive Italia: lleva 12 años fuera de la Copa del Mundo y este proceso ya tuvo tres entrenadores —Mancini, Spalletti y ahora Gattuso—. Aunque cuenta con Mateo Retegui como carta ofensiva, la derrota 3-0 ante Noruega en junio sigue pesando en la clasificación.