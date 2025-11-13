Borja, cada vez más lejos de River y con ofertas desde México

Gallardo define los refuerzos que River buscará para 2026
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El delantero colombiano termina su contrato a fin de año y no hubo avances para renovarlo. Tigres aparece como el principal interesado y su salida parece inminente.Deportes13/11/2025GASTON PAROLA
River atraviesa un cierre de temporada decisivo, pero en paralelo ya piensa en la conformación del plantel para 2026. En ese escenario, una de las salidas prácticamente aseguradas es la de Miguel Ángel Borja, cuyo vínculo con el club vence a fin de año y no presenta señales de renovación.
El delantero colombiano, que llegó a Núñez hace tres temporadas y media, perdió protagonismo en los últimos meses. La llegada de Marcelo Gallardo al banco provocó un cambio en las preferencias tácticas y su rol pasó a ser secundario, detrás de Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. A esto se suman dos penales errados recientemente —ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina y frente a Gimnasia sobre el final del partido— que profundizaron el desgaste con los hinchas.
Pese a que en el primer semestre de 2024 había mostrado su mejor versión bajo la conducción de Martín Demichelis, el presente lo encuentra sin lugar en la consideración del cuerpo técnico. En total, Borja convirtió 62 goles en 159 encuentros con la camiseta de River, además de haber sido campeón de la Liga Profesional 2023.
Mientras tanto, su futuro empieza a definirse fuera de Argentina. Tigres de México aparece como uno de los principales interesados, y América de Cali asomó como alternativa, aunque su representante, Juan Pablo Pachón, descartó por ahora un regreso al fútbol colombiano. Todo indica que Borja quedará libre y continuará su carrera en el exterior.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El delantero fue apuntado en una reunión dirigencial tras la derrota ante Kocaelispor. Desde Turquía aseguran que un club argentino y hasta el Milan siguen de cerca su situación.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
La liga inglesa votará un nuevo modelo económico que incluye un límite salarial. Varios clubes advierten que podrían llevar la medida a la Justicia.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El Xeneize no podrá utilizar banderas ni cotillón en su próximo partido como local ante Tigre, mientras que el joven que invadió el campo de juego tendrá prohibido asistir a los estadios por dos años.
La actriz respondió a un tuit de la periodista y expuso una situación privada entre ambas, reavivando la polémica tras su paso por Luzu TV.
El índice de precios acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del año, según el organismo oficial.
El presidente argentino aún no confirmó si asistirá al encuentro del 20 de diciembre en Foz de Iguazú, donde Lula da Silva busca sellar el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La Municipalidad de Villa Cañás distribuyó los fondos del tercer período 2025 entre escuelas y jardines de la ciudad. El aporte supera los $22 millones.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.