Borja, cada vez más lejos de River y con ofertas desde México

River atraviesa un cierre de temporada decisivo, pero en paralelo ya piensa en la conformación del plantel para 2026. En ese escenario, una de las salidas prácticamente aseguradas es la de Miguel Ángel Borja, cuyo vínculo con el club vence a fin de año y no presenta señales de renovación.

El delantero colombiano, que llegó a Núñez hace tres temporadas y media, perdió protagonismo en los últimos meses. La llegada de Marcelo Gallardo al banco provocó un cambio en las preferencias tácticas y su rol pasó a ser secundario, detrás de Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. A esto se suman dos penales errados recientemente —ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina y frente a Gimnasia sobre el final del partido— que profundizaron el desgaste con los hinchas.

Pese a que en el primer semestre de 2024 había mostrado su mejor versión bajo la conducción de Martín Demichelis, el presente lo encuentra sin lugar en la consideración del cuerpo técnico. En total, Borja convirtió 62 goles en 159 encuentros con la camiseta de River, además de haber sido campeón de la Liga Profesional 2023.

Mientras tanto, su futuro empieza a definirse fuera de Argentina. Tigres de México aparece como uno de los principales interesados, y América de Cali asomó como alternativa, aunque su representante, Juan Pablo Pachón, descartó por ahora un regreso al fútbol colombiano. Todo indica que Borja quedará libre y continuará su carrera en el exterior.