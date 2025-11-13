Domínguez confirmó a Lima como sede de la final de la Libertadores

Gallardo define los refuerzos que River buscará para 2026
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El presidente de la Conmebol aseguró que la definición entre Palmeiras y Flamengo nunca estuvo en duda y ratificó que el partido se jugará en el Estadio Monumental el 29 de noviembre.Deportes13/11/2025GASTON PAROLA
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará en Lima tal como estaba previsto. Tras una reunión con el mandatario interino de Perú, José Jerí, el dirigente afirmó que la sede “siempre estuvo firme” y que “en ningún momento” se evaluó un cambio, pese al estado de emergencia que atraviesa el país por episodios de violencia en la capital y en Callao.
Domínguez mantuvo un encuentro en el Palacio de Gobierno con Jerí, quien asumió el cargo el pasado 10 de octubre, para ratificar el compromiso de Perú con la organización del evento. Según explicó, ya se vendió más del 80% de las entradas, lo que implica la llegada de unas 60 mil personas del exterior, además del público local que asistirá al Estadio Monumental.
Las delegaciones de Flamengo y Palmeiras arribarán a Lima desde el 26 de noviembre, de cara al partido que se jugará el sábado 29. “Será un partido histórico, con dos de los mejores equipos del continente. Uno de ellos tendrá la posibilidad de levantar su cuarto trofeo”, expresó el titular de la Conmebol en diálogo con RPP.
Consultado sobre la posibilidad de que en el futuro la final se dispute fuera de Sudamérica, Domínguez reconoció que existen intereses del exterior, aunque aclaró que “aún no hay una discusión seria” sobre el tema. Recordó además el antecedente de 2018, cuando el duelo entre River y Boca se jugó en Madrid.
La copa destinada al campeón ya se encuentra en Lima. Fue presentada en un acto público y permanecerá en el Estadio Monumental, sede de Universitario, a la espera del nuevo campeón de América.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
El delantero fue apuntado en una reunión dirigencial tras la derrota ante Kocaelispor. Desde Turquía aseguran que un club argentino y hasta el Milan siguen de cerca su situación.
El capitán xeneize expresó su deseo de contar con Paulo Dybala el próximo año, aunque el cordobés mantiene contrato vigente con Roma hasta junio de 2026.
La liga inglesa votará un nuevo modelo económico que incluye un límite salarial. Varios clubes advierten que podrían llevar la medida a la Justicia.
El italiano reconoció que la relación con su compañero británico ya no es la misma, tras superarlo en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil. Aun así, aseguró que mantienen el respeto y la competitividad interna.
El DT de Italia criticó el sistema clasificatorio de Conmebol y afirmó que Europa tiene menos margen de error. La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo después de 12 años.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El Xeneize no podrá utilizar banderas ni cotillón en su próximo partido como local ante Tigre, mientras que el joven que invadió el campo de juego tendrá prohibido asistir a los estadios por dos años.
La actriz respondió a un tuit de la periodista y expuso una situación privada entre ambas, reavivando la polémica tras su paso por Luzu TV.
El índice de precios acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del año, según el organismo oficial.
El presidente argentino aún no confirmó si asistirá al encuentro del 20 de diciembre en Foz de Iguazú, donde Lula da Silva busca sellar el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La Municipalidad de Villa Cañás distribuyó los fondos del tercer período 2025 entre escuelas y jardines de la ciudad. El aporte supera los $22 millones.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.