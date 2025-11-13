Domínguez confirmó a Lima como sede de la final de la Libertadores

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará en Lima tal como estaba previsto. Tras una reunión con el mandatario interino de Perú, José Jerí, el dirigente afirmó que la sede “siempre estuvo firme” y que “en ningún momento” se evaluó un cambio, pese al estado de emergencia que atraviesa el país por episodios de violencia en la capital y en Callao.

Domínguez mantuvo un encuentro en el Palacio de Gobierno con Jerí, quien asumió el cargo el pasado 10 de octubre, para ratificar el compromiso de Perú con la organización del evento. Según explicó, ya se vendió más del 80% de las entradas, lo que implica la llegada de unas 60 mil personas del exterior, además del público local que asistirá al Estadio Monumental.

Las delegaciones de Flamengo y Palmeiras arribarán a Lima desde el 26 de noviembre, de cara al partido que se jugará el sábado 29. “Será un partido histórico, con dos de los mejores equipos del continente. Uno de ellos tendrá la posibilidad de levantar su cuarto trofeo”, expresó el titular de la Conmebol en diálogo con RPP.

Consultado sobre la posibilidad de que en el futuro la final se dispute fuera de Sudamérica, Domínguez reconoció que existen intereses del exterior, aunque aclaró que “aún no hay una discusión seria” sobre el tema. Recordó además el antecedente de 2018, cuando el duelo entre River y Boca se jugó en Madrid.

La copa destinada al campeón ya se encuentra en Lima. Fue presentada en un acto público y permanecerá en el Estadio Monumental, sede de Universitario, a la espera del nuevo campeón de América.