Tecnología avanzada para las finales de Conmebol

Gallardo define los refuerzos que River buscará para 2026
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
Las finales de la Libertadores y Sudamericana incorporarán fuera de juego semiautomático y Tecnología de Línea de Gol, en busca de mayor precisión arbitral.Deportes13/11/2025GASTON PAROLA
La Conmebol anunció que las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores 2025 volverán a contar con sistemas tecnológicos de última generación para asistir a los árbitros. Por segundo año consecutivo se utilizará el fuera de juego semiautomático, junto con la Tecnología de Línea de Gol, herramientas que buscan garantizar decisiones más rápidas y confiables.
Estas innovaciones estarán presentes en ambos escenarios: el estadio Defensores del Chaco, donde Lanús y Atlético Mineiro disputarán la final de la Sudamericana el 22 de noviembre; y el Monumental de Lima, sede del encuentro decisivo entre Flamengo y Palmeiras por la Libertadores, el 29 de noviembre.
Según detalló la Conmebol, el sistema de fuera de juego semiautomático funciona mediante un seguimiento óptico automatizado que registra en tiempo real la posición de los futbolistas y del balón, procesando más de un millón de puntos de datos por segundo. Esto permite detectar con mayor precisión cualquier situación de posición adelantada.
Además, se instalarán 24 cámaras en cada estadio: 10 dedicadas exclusivamente al fuera de juego y 14 destinadas a la Tecnología de Línea de Gol, que confirma si la pelota cruzó por completo la línea en jugadas decisivas.
Estas tecnologías comenzaron a utilizarse en el fútbol europeo en 2022 y fueron incorporadas por la Conmebol en 2024, durante las finales entre Botafogo–Atlético Mineiro (Libertadores) y Racing–Cruzeiro (Sudamericana). También estuvieron presentes en la Recopa Sudamericana 2025.
La actriz respondió a un tuit de la periodista y expuso una situación privada entre ambas, reavivando la polémica tras su paso por Luzu TV.
El índice de precios acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del año, según el organismo oficial.
El presidente argentino aún no confirmó si asistirá al encuentro del 20 de diciembre en Foz de Iguazú, donde Lula da Silva busca sellar el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La Municipalidad de Villa Cañás distribuyó los fondos del tercer período 2025 entre escuelas y jardines de la ciudad. El aporte supera los $22 millones.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
