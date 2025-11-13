Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos en el caso Cuadernos

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció este jueves que varios arrepentidos en la causa de los Cuadernos habrían sido sometidos a “extorsiones” y prácticas de “tortura blanca”, señalando directamente al fiscal Carlos Stornelli y al Poder Judicial por mecanismos de persecución política.

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la ex mandataria sostuvo que los imputados “no fueron arrepentidos, sino extorsionados”, y citó recientes declaraciones del abogado Roberto Herrera, defensor de uno de los acusados. El letrado afirmó que su cliente permaneció aislado durante casi un mes, bajo un reflector encendido en forma permanente y filmado las 24 horas, sin contacto con su defensa, dentro del programa de testigos protegidos.

Para Cristina Kirchner, ese trato “no es un exceso administrativo”, sino un método diseñado para quebrar psicológicamente sin dejar marcas visibles. “Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras”, señaló.

La ex jefa de Estado también apuntó contra Stornelli, a quien responsabilizó de “escribir el guion” de la causa. Recordó que el fiscal fue procesado por presunta extorsión y espionaje ilegal, aunque luego quedó sobreseído por la Corte Suprema, a la que definió como “la Corte de los Tres”.

Además, vinculó la reapertura de la causa con el contexto económico y cuestionó al Gobierno nacional. Aseguró que la inflación del 2,3% registrada en octubre —difundida ayer por el INDEC— muestra una tendencia al alza y que, anualizada, llega al 27,6%. Comparó estas cifras con el final de su gestión en 2015, cuando, según dijo, los salarios y jubilaciones “eran los más altos de América Latina” y la Argentina “no debía un dólar al FMI”.

También criticó el endeudamiento externo tras las declaraciones del empresario estadounidense Jay Bessent, quien calificó como “un gran negocio” los préstamos a la Argentina. Cristina Kirchner definió este escenario como “colonialismo financiero con cómplices locales”.