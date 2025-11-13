Reunión en Casa Rosada: Sáenz pidió incluir proyectos clave en las sesiones extraordinarias

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió este jueves por la mañana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada. El encuentro se dio en el marco de la preparación del Gobierno nacional de cara al inicio de las sesiones extraordinarias y la discusión del Presupuesto 2026.

La cita forma parte de la ronda de bilaterales que mantiene Santilli con los mandatarios provinciales para relevar las necesidades de cada distrito. En su primera semana como ministro, ya recibió a la mitad de los gobernadores que estuvieron en la reunión inicial con el presidente Javier Milei.



Durante el diálogo, Sáenz planteó la necesidad de incorporar en la agenda legislativa proyectos vinculados a la seguridad aérea y fronteriza. Entre ellos, la ley de derribo y la ampliación del sistema de radarización, temas que considera urgentes para afrontar el avance del narcotráfico en el norte del país. También pidió incluir el debate de la iniciativa de Ficha Limpia.

El mandatario salteño remarcó la falta de federalismo como un obstáculo histórico para el desarrollo de la región y sostuvo que la migración de jóvenes hacia Buenos Aires está directamente vinculada a la ausencia de oportunidades locales. “Hay un país que duele y que necesita una mirada”, expresó.

Sáenz, además, destacó el potencial minero del norte argentino, pero advirtió que las decisiones nacionales deben contemplar las particularidades de cada provincia. En ese sentido, pidió avanzar en una ley de glaciares que permita compatibilizar desarrollo productivo y cuidado ambiental.

El Gobierno nacional busca recomponer el vínculo con el mandatario salteño, luego de meses de distancia política. Sáenz ya había sido interlocutor de la gestión nacional durante el primer tramo del año, cuando el diálogo estaba a cargo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

La agenda del Ministerio del Interior continuará este jueves con la visita del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, mientras que el viernes Santilli viajará a Mendoza y Neuquén para reunirse con Alfredo Cornejo y Rolando Figueroa. Por el momento, no habrá una nueva convocatoria general a los veinte gobernadores que participaron de la reunión en Casa Rosada semanas atrás.