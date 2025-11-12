La China Suárez cruzó a Laura Ubfal y reveló un pedido personal

Eugenia “La China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de responder con dureza un tuit de la periodista Laura Ubfal. El intercambio se dio tras la cancelación de la entrevista que la actriz iba a brindar en Antes que Nadie, programa de Luzu TV.



Ubfal había publicado un mensaje en la red X donde informaba la situación y deslizó una crítica: “Nico Occhiato dejó sin nota a China Suárez. Ella sólo quería hacer nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu, no estará en el programa de Diego Leuco. Final… que busque a sus voceros habituales”.

La respuesta de la actriz no tardó en llegar. “Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además, repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar”, escribió Suárez, quien también aseguró que la periodista se había enojado porque no accedió a darle una entrevista.



Pero el mensaje no terminó ahí: la China fue más allá y reveló una situación personal. “Hace años que no te doy notas porque no respeto cómo te manejás. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema”, expresó.

La publicación generó una gran repercusión en redes sociales y volvió a poner en el foco la tensa relación entre la actriz y algunos medios de espectáculos, justo en medio de la promoción de Hija del fuego, su nueva serie en Disney+.