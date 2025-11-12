La China Suárez cruzó a Laura Ubfal y reveló un pedido personal

“Lali: la que le gana al tiempo” ya tiene fecha y tráiler oficial
El documental sobre la carrera de Lali Espósito llegará a Netflix el 4 de diciembre. La producción recorre su vida artística con material inédito y testimonios cercanos.
La actriz respondió a un tuit de la periodista y expuso una situación privada entre ambas, reavivando la polémica tras su paso por Luzu TV.Espectáculos12/11/2025SOFIA ZANOTTI
Eugenia “La China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de responder con dureza un tuit de la periodista Laura Ubfal. El intercambio se dio tras la cancelación de la entrevista que la actriz iba a brindar en Antes que Nadie, programa de Luzu TV.
Ubfal había publicado un mensaje en la red X donde informaba la situación y deslizó una crítica: “Nico Occhiato dejó sin nota a China Suárez. Ella sólo quería hacer nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu, no estará en el programa de Diego Leuco. Final… que busque a sus voceros habituales”.
La respuesta de la actriz no tardó en llegar. “Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además, repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar”, escribió Suárez, quien también aseguró que la periodista se había enojado porque no accedió a darle una entrevista.
Pero el mensaje no terminó ahí: la China fue más allá y reveló una situación personal. “Hace años que no te doy notas porque no respeto cómo te manejás. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema”, expresó.
La publicación generó una gran repercusión en redes sociales y volvió a poner en el foco la tensa relación entre la actriz y algunos medios de espectáculos, justo en medio de la promoción de Hija del fuego, su nueva serie en Disney+.
La integrante de Bandana habló sobre su proceso emocional, la relación con su familia y su nueva etapa de terapia.
El actor reaccionó con humor ante un tuit que buscaba generar polémica y celebró no tener “fragilidad masculina”.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
El diseñador habló sin filtros sobre su depresión, su recuperación tras la internación y su paso triunfal por el Fashion Week de Nueva York. Además, reveló una historia fugaz con una estrella de Hollywood.
El artista habló de política en “Almorzando con Juana” y también se refirió a su conflicto con su exmanager, Maxi El Brother.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
Marcos Pertossi, papá de Lucas Pertossi, rompió el silencio y reflexionó sobre el caso que conmovió al país.
El árbitro habló tras el triunfo de Independiente ante Riestra y lanzó fuertes declaraciones contra el exentrenador, quien había criticado el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la activación de un tramo del swap con Argentina y afirmó que la operación generó beneficios para su país.
Se esterilizaron 74 animales y se aplicaron 55 vacunas antirrábicas en una nueva jornada organizada por el Municipio junto a vecinos y voluntarios.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe y el acoplado quedó a disposición de la Justicia de Firmat.
El Registro Nacional de las Personas quedó en medio de una pulseada entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo define su futuro tras idas y vueltas en el DNU presidencial.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.