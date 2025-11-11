Ruta 94: Retuvieron un acoplado con pedido de secuestro en Villa Cañás

En horas de la tarde del lunes 10 de noviembre, personal de la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe, dependiente de la Unidad Operativa Regional V con sede en Venado Tuerto, llevó adelante un procedimiento sobre la Ruta Provincial 94, a la altura del kilómetro 32, en jurisdicción de Villa Cañás, donde retuvo un acoplado con pedido de secuestro activo.



El operativo se desarrolló alrededor de las 18:30, cuando los agentes detuvieron la marcha de un camión Ford Cargo con chasis y cabina que remolcaba un acoplado marca MIC. El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, identificado como M.M.R., domiciliado en la provincia de Buenos Aires.

Durante el control de rutina, los uniformados verificaron la documentación y consultaron al sistema 911 para corroborar los datos del rodado y del conductor. La información arrojó que el acoplado tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Firmat.

Ante la ausencia de un delito penal en curso, la Fiscalía de turno ordenó comunicarse con el juzgado interviniente. Tras el contacto con Federico Solsona, empleado del organismo judicial, se dispuso el secuestro preventivo del acoplado, quedando a disposición del Juzgado Civil y Comercial de Firmat y del Juzgado de Faltas, ya que la unidad tampoco contaba con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

El conductor fue notificado de la resolución judicial y recuperó la libertad en el lugar.

La actuación conjunta entre la Policía de Santa Fe, la central 911 y el Juzgado de Firmat permitió garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales sin registrarse delitos vinculados al conductor.