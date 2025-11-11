La NBA acelera su expansión hacia Europa y apunta a 2027

Chingotto y Galán se consagraron campeones del mundo en Kuwait
El argentino y el español vencieron a Tapia y Coello en una final vibrante y se acercan al número uno del ranking mundial.
La liga estadounidense confirmó que trabaja en una nueva competencia con sedes en 12 ciudades del continente.Deportes11/11/2025GASTON PAROLA
La NBA avanza con paso firme hacia su desembarco en Europa. Según confirmó su mánager regional, George Aivazoglou, la organización proyecta lanzar una liga paralela a la Euroliga a partir de la temporada 2027-28. El directivo, en diálogo con La Gazzetta dello Sport, reveló que ya hay 12 ciudades preseleccionadas para albergar equipos fijos y que el formato incluirá 16 franquicias en total.
Las sedes confirmadas son: Berlín y Múnich (Alemania), Barcelona y Madrid (España), Lyon y París (Francia), Londres y Manchester (Inglaterra), Milán y Roma (Italia), Atenas (Grecia) y Estambul (Turquía). A ellas se sumarían cuatro equipos más vinculados a acuerdos con la FIBA.
El sistema de competencia seguiría una estructura similar a la Euroliga: una fase regular de todos contra todos a dos ruedas y luego un Playoff para definir al campeón.
Mientras tanto, la NBA continuará reforzando su presencia internacional. En la temporada 2025-26, habrá partidos oficiales en Berlín y Londres entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies, y en 2026-27 las sedes serán París y Manchester. De esta manera, la liga estadounidense consolida su estrategia de globalización iniciada en 1995 con el programa “Global Games”.
