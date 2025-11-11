La NBA acelera su expansión hacia Europa y apunta a 2027

La liga estadounidense confirmó que trabaja en una nueva competencia con sedes en 12 ciudades del continente.

La NBA avanza con paso firme hacia su desembarco en Europa. Según confirmó su mánager regional, George Aivazoglou, la organización proyecta lanzar una liga paralela a la Euroliga a partir de la temporada 2027-28. El directivo, en diálogo con La Gazzetta dello Sport, reveló que ya hay 12 ciudades preseleccionadas para albergar equipos fijos y que el formato incluirá 16 franquicias en total.

Las sedes confirmadas son: Berlín y Múnich (Alemania), Barcelona y Madrid (España), Lyon y París (Francia), Londres y Manchester (Inglaterra), Milán y Roma (Italia), Atenas (Grecia) y Estambul (Turquía). A ellas se sumarían cuatro equipos más vinculados a acuerdos con la FIBA.

El sistema de competencia seguiría una estructura similar a la Euroliga: una fase regular de todos contra todos a dos ruedas y luego un Playoff para definir al campeón.

Mientras tanto, la NBA continuará reforzando su presencia internacional. En la temporada 2025-26, habrá partidos oficiales en Berlín y Londres entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies, y en 2026-27 las sedes serán París y Manchester. De esta manera, la liga estadounidense consolida su estrategia de globalización iniciada en 1995 con el programa “Global Games”.

