“Lali: la que le gana al tiempo” ya tiene fecha y tráiler oficial

Netflix confirmó el estreno de “Lali: la que le gana al tiempo”, un documental que mostrará el recorrido profesional y personal de Lali Espósito a lo largo de los últimos años. El lanzamiento está previsto para el 4 de diciembre, y ya cuenta con tráiler oficial.

La producción combina archivo personal, entrevistas y material inédito, junto a los testimonios de quienes acompañaron a la artista en sus etapas más intensas. A lo largo de tres años de filmación, el documental registra los desafíos, logros y emociones que marcaron su trayectoria hasta llegar a los históricos shows en el Estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires.

Con una mirada íntima y sincera, el film promete revelar el costado más humano de una figura que se consolidó como una de las artistas más influyentes de la música y el entretenimiento en Argentina.