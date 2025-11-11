“Lali: la que le gana al tiempo” ya tiene fecha y tráiler oficial

Lowrdez: “Me detona hablar de mi ex”
El documental sobre la carrera de Lali Espósito llegará a Netflix el 4 de diciembre. La producción recorre su vida artística con material inédito y testimonios cercanos.Espectáculos11/11/2025LORENA ACOSTA
Netflix confirmó el estreno de “Lali: la que le gana al tiempo”, un documental que mostrará el recorrido profesional y personal de Lali Espósito a lo largo de los últimos años. El lanzamiento está previsto para el 4 de diciembre, y ya cuenta con tráiler oficial.
La producción combina archivo personal, entrevistas y material inédito, junto a los testimonios de quienes acompañaron a la artista en sus etapas más intensas. A lo largo de tres años de filmación, el documental registra los desafíos, logros y emociones que marcaron su trayectoria hasta llegar a los históricos shows en el Estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires.
Con una mirada íntima y sincera, el film promete revelar el costado más humano de una figura que se consolidó como una de las artistas más influyentes de la música y el entretenimiento en Argentina.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
