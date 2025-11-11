Insólito: agredieron a Falcón Pérez con un martillazo desde la tribuna en el duelo entre Gimnasia y Vélez

La NBA acelera su expansión hacia Europa y apunta a 2027
La liga estadounidense confirmó que trabaja en una nueva competencia con sedes en 12 ciudades del continente.
El árbitro fue impactado por una herramienta lanzada desde la tribuna tras el gol del Lobo, aunque no sufrió heridas de gravedad. El agresor fue identificado y detenido.Deportes11/11/2025GASTON PAROLA
Una escena increíble se vivió en el estadio Juan Carmelo Zerillo durante la victoria de Gimnasia de La Plata 2-0 ante Vélez, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Tras el gol de Marcelo “Chelo” Torres, el árbitro Yael Falcón Pérez fue agredido con un martillo arrojado desde la tribuna local.
El objeto impactó en el césped y luego rebotó en el rostro del juez, generando preocupación inmediata y una breve interrupción del juego. Afortunadamente, Falcón Pérez no sufrió lesiones y el partido pudo continuar luego de algunos minutos.
El Ministerio de Seguridad bonaerense informó que, gracias a las cámaras de seguridad del estadio y la intervención de Aprevide junto a la Policía, el autor del lanzamiento fue identificado y detenido. Además, se constató que portaba una bengala.
La violencia no terminó allí: una bomba de estruendo cayó cerca de la asistente Mariana de Almeida, aunque sin consecuencias físicas. Pese a los incidentes, el encuentro finalizó con triunfo de Gimnasia, resultado que le aseguró la permanencia en Primera y lo dejó cerca de los playoffs.
Sin embargo, el clima en el club sigue siendo tenso: días antes, el plantel había suspendido un entrenamiento en reclamo por deudas salariales.
