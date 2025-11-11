Escándalo en España: Lamine Yamal fue desafectado por un tratamiento médico no autorizado

A pocas horas del inicio de la concentración de la Selección de España, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió liberar a Lamine Yamal de la convocatoria para los compromisos ante Georgia y Turquía. El motivo fue un tratamiento médico realizado al futbolista del Barcelona sin el conocimiento ni la autorización del cuerpo médico del equipo nacional.

En un comunicado, la RFEF explicó que se enteró del procedimiento recién el lunes 10 de noviembre, cuando la concentración ya había comenzado. “Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, detalla el texto oficial.

El informe médico del club llegó recién a las 22:40 del mismo día, indicando que el futbolista debía guardar reposo entre siete y diez días. Ante esta situación, la Federación decidió desafectarlo “para priorizar su salud” y deseó su pronta recuperación.

El seleccionador Luis de la Fuente convocó en su lugar a Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano. El episodio generó tensión entre la RFEF y el Barcelona, en medio de una relación cada vez más tirante entre ambas instituciones.