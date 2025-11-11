De pelear torneos a quedar al borde del descenso: la debacle de Godoy Cruz

Godoy Cruz vive un cierre de temporada lleno de angustia. A una fecha del final del Torneo Clausura 2025, el conjunto mendocino está último en la tabla anual y depende de una combinación de resultados para forzar un desempate y no descender. Con apenas 28 puntos sumados en el año y solo cuatro victorias en todo el torneo local, el equipo mendocino completará una de sus peores campañas de los últimos tiempos.

El presente se explica por una cadena de irregularidades: cuatro entrenadores en menos de un año (Ernesto Pedernera, Esteban Solari, Walter Ribonetto y, actualmente, Omar Asad), una alarmante sequía de triunfos —solo uno desde mayo— y una pérdida constante de figuras clave como Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Tomás Badaloni.

Paradójicamente, la debacle deportiva llega apenas un año después de que el “Tomba” fuera protagonista en el fútbol argentino. En 2024 había cerrado sexto en la tabla anual y dominado su grupo en la Copa de la Liga. También mostró un rendimiento internacional destacado este año, quedando primero en su grupo de la Copa Sudamericana antes de caer ante Atlético Mineiro en octavos.

Hoy, sin embargo, el panorama es muy distinto. Godoy Cruz necesita vencer en la última fecha y esperar que San Martín de San Juan le gane o empate con Aldosivi para forzar un desempate que le dé una mínima esperanza de permanencia. De lo contrario, el club mendocino sellará un descenso impensado hace apenas un año.