River, obligado a ganar y esperar un favor para entrar a la Libertadores

River Plate llega a la última fecha del Torneo Clausura con un panorama complicado. Luego de seis derrotas en los últimos siete partidos, el equipo de Marcelo Gallardo quedó fuera de los puestos directos de clasificación y depende de otros resultados para entrar a la próxima Copa Libertadores.

Con 52 puntos en la tabla anual, River se ubica cuarto detrás de Argentinos Juniors (54) y apenas por delante de Riestra (51). Para quedarse con el tercer lugar —que da acceso al repechaje del torneo continental— deberá ganarle a Vélez en el José Amalfitani y esperar que Argentinos pierda en La Plata frente a Estudiantes.

Si el Bicho empata y el Millonario gana, la definición se dará por diferencia de gol: actualmente, los de La Paternal tienen +19 y los de Núñez +17.

Un empate solo le permitiría aspirar al cuarto puesto, siempre que Riestra no sume de a tres ante Godoy Cruz. En cambio, una derrota podría hacerlo caer hasta el séptimo lugar si ganan Riestra, Racing y San Lorenzo.

En caso de terminar cuarto, River aún podría ingresar a la Libertadores si el campeón del Clausura es uno de los tres primeros de la tabla anual. De lo contrario, jugará la Copa Sudamericana 2026.