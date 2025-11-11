River, obligado a ganar y esperar un favor para entrar a la Libertadores

La NBA acelera su expansión hacia Europa y apunta a 2027
River Plate llega a la última fecha del Torneo Clausura con un panorama complicado. Luego de seis derrotas en los últimos siete partidos, el equipo de Marcelo Gallardo quedó fuera de los puestos directos de clasificación y depende de otros resultados para entrar a la próxima Copa Libertadores.
Con 52 puntos en la tabla anual, River se ubica cuarto detrás de Argentinos Juniors (54) y apenas por delante de Riestra (51). Para quedarse con el tercer lugar —que da acceso al repechaje del torneo continental— deberá ganarle a Vélez en el José Amalfitani y esperar que Argentinos pierda en La Plata frente a Estudiantes.
Si el Bicho empata y el Millonario gana, la definición se dará por diferencia de gol: actualmente, los de La Paternal tienen +19 y los de Núñez +17.
Un empate solo le permitiría aspirar al cuarto puesto, siempre que Riestra no sume de a tres ante Godoy Cruz. En cambio, una derrota podría hacerlo caer hasta el séptimo lugar si ganan Riestra, Racing y San Lorenzo.
En caso de terminar cuarto, River aún podría ingresar a la Libertadores si el campeón del Clausura es uno de los tres primeros de la tabla anual. De lo contrario, jugará la Copa Sudamericana 2026.
El argentino y el español vencieron a Tapia y Coello en una final vibrante y se acercan al número uno del ranking mundial.
Scaloni probará variantes ante Angola con vistas al Mundial 2026.
El árbitro habló tras el triunfo de Independiente ante Riestra y lanzó fuertes declaraciones contra el exentrenador, quien había criticado el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.
La Federación Española de Fútbol expresó su “sorpresa y malestar” tras descubrir que el jugador del Barcelona se sometió a un procedimiento sin informar al cuerpo médico de la Selección.
El Tomba atraviesa su peor momento en años: último en la tabla anual, necesita un milagro en la última fecha para evitar perder la categoría.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El artista malagueño presenta un trabajo introspectivo y libre, con sonidos que fusionan raíz y vanguardia.
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.