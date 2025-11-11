A cinco años del crimen de Báez Sosa, habló el padre de uno de los rugbiers

Marcos Pertossi, papá de Lucas Pertossi, rompió el silencio y reflexionó sobre el caso que conmovió al país.

11/11/2025
A cinco años del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, Marcos Pertossi, padre de uno de los rugbiers condenados, habló sobre cómo vive el caso y el impacto que dejó en su familia.

“Todas las noches lo pienso, quiero hablar con ellos. Entiendo lo que les pasó, Lucas también”, expresó en referencia a los padres de Fernando. Pertossi contó que desea poder darles el pésame y abrazarlos, aunque admitió que todavía no logró hacerlo.

También recordó el momento en que se enteró del crimen: “Un conocido me llamó y me dijo: ‘Poné la tele, Lucas mató a un pibe’. Ese día me marcó para siempre”, relató.

El caso Báez Sosa continúa generando repercusión y memoria colectiva a cinco años del hecho ocurrido a la salida de un boliche en Villa Gesell, donde el joven fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers.

