A cinco años del crimen de Báez Sosa, habló el padre de uno de los rugbiers

Paloma con un celular fue capturada a dos cuadras de la cárcel de Coronda
El ave llevaba un teléfono envuelto en cinta aisladora. El hallazgo reaviva las sospechas sobre el uso de animales para ingresar objetos prohibidos al penal.
Marcos Pertossi, papá de Lucas Pertossi, rompió el silencio y reflexionó sobre el caso que conmovió al país.
A cinco años del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, Marcos Pertossi, padre de uno de los rugbiers condenados, habló sobre cómo vive el caso y el impacto que dejó en su familia.
“Todas las noches lo pienso, quiero hablar con ellos. Entiendo lo que les pasó, Lucas también”, expresó en referencia a los padres de Fernando. Pertossi contó que desea poder darles el pésame y abrazarlos, aunque admitió que todavía no logró hacerlo.
También recordó el momento en que se enteró del crimen: “Un conocido me llamó y me dijo: ‘Poné la tele, Lucas mató a un pibe’. Ese día me marcó para siempre”, relató.
El caso Báez Sosa continúa generando repercusión y memoria colectiva a cinco años del hecho ocurrido a la salida de un boliche en Villa Gesell, donde el joven fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers.
Laura y Enrique, que prefieren mantener el anonimato, contaron su historia y cómo decidieron explorar el intercambio de parejas. El 28 de noviembre participarán de un seminario organizado por la Asociación Civil Swinger Libre de Argentina.
Una usuaria de X compartió el chat de su grupo vecinal, donde un mensaje inesperado generó sorpresa y debate en redes.
El ex presidente negó episodios de violencia con Fabiola Yáñez y explicó el origen del “decime algo lindo”.
El Juzgado Federal de Goya ordenó nuevos operativos en cuatro lagunas de 9 de Julio, donde el niño fue visto por última vez.
La aeronave, proveniente de Bolivia, fue hallada en una zona rural junto a un vehículo incendiado. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y la Policía de Salta.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El artista malagueño presenta un trabajo introspectivo y libre, con sonidos que fusionan raíz y vanguardia.
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.