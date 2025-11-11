Gustavo Campo advirtió sobre ACV, tos convulsa y medicamentos: “Falta un plan maestro de prevención”

La foto de la salud local: menos demanda, pero muchos desafíos

En una entrevista radial, el director del Samco de Villa Cañás, doctor Gustavo Campo, contó que, llamativamente, en estos días se observó una baja en la demanda de atención temprana: “A las 8.15 de la mañana los pasillos estaban vacíos, algo poco habitual para esta época del año”, describió.

A la vez, destacó que el hospital viene de atravesar algunos problemas de infraestructura que ya fueron resueltos y aprovechó para agradecer públicamente a empresas, particulares y actores políticos que donaron computadoras para modernizar la atención en consultorios. “Las computadoras son para la gente. Nos permiten sistematizar mejor la atención”, subrayó.

Meses “temáticos” y una crítica: la prevención no puede ser solo una campaña

Campo valoró las campañas como el Octubre Rosa (cáncer de mama) o las jornadas dedicadas a la salud mental y al ACV, pero fue claro: la prevención no puede limitarse a un mes o una efeméride.

Recordó que durante octubre se facilitaron mamografías para mujeres de más de 40 y 50 años sin necesidad de turno, con traslados organizados al Hospital de Venado Tuerto, lo que permitió que muchas se realizaran el estudio. Sin embargo, advirtió que “el problema es que después todo se corta”.

“En octubre todos hablamos de cáncer de mama, pero el resto del año la enfermedad sigue existiendo. Lo que falta es continuidad y un plan maestro de prevención en cada localidad”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que las escuelas, desde el jardín de infantes hasta el final del secundario, deberían ser actores centrales en la difusión de hábitos saludables y prevención: “Es parte de la cultura, igual que cualquier otro contenido”.

Tos convulsa: vacunación, contagio y situación en Santa Fe

Consultado sobre la situación epidemiológica, Campo explicó que actualmente en el país existe un brote de tos convulsa (coqueluche), aunque aclaró que en el departamento General López, hasta la última semana, se registraba un solo caso confirmado.

Detalló que:

A nivel país hubo cerca de 3.000 casos sospechosos, de los cuales unos 330 se confirmaron.

En la provincia de Santa Fe se verificaron 26 casos, incluyendo bebés menores de 6 meses, el grupo más vulnerable.

Se contabilizaron fallecimientos asociados a la enfermedad, principalmente en lactantes.

El médico insistió en que la principal herramienta de prevención es la vacunación:

Esquema infantil con la vacuna quíntuple (que incluye difteria, tétanos y tos convulsa, entre otras).

Refuerzos posteriores con triple y doble adulto cada 10 años.

Pidió a padres, madres, abuelos y tutores revisar los carnets de vacunación de los niños y aclaró que no hay una campaña específica nueva, pero sí disponibilidad de dosis en el hospital para completar esquemas.

Sobre la enfermedad, la describió como una tos de evolución prolongada, muy intensa y de alta contagiosidad, que puede dejar secuelas importantes a nivel respiratorio, especialmente en bebés. Además, recordó que las medidas de cuidado son similares a las del COVID-19: higiene de manos, evitar compartir mate y respetar la distancia cuando hay síntomas respiratorios.

ACV: la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad

Otro eje central de la charla fue el accidente cerebrovascular (ACV), una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial.

Campo explicó que:

El ACV es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad en el mundo.

Es, en términos simples, un “infarto cerebral”, que puede ser: Isquémico: se tapa una arteria y deja de circular sangre.

Hemorrágico: se rompe una arteria y se produce sangrado en el cerebro.

Para ayudar a reconocer rápidamente los síntomas, mencionó la regla FAST (por sus siglas en inglés):

F – Face (cara): asimetría facial, dificultad para mover una parte del rostro o desvío de la comisura labial.

(cara): asimetría facial, dificultad para mover una parte del rostro o desvío de la comisura labial. A – Arm (brazos): pérdida de fuerza o dificultad para mover una mano o un brazo, especialmente en movimientos finos.

(brazos): pérdida de fuerza o dificultad para mover una mano o un brazo, especialmente en movimientos finos. S – Speak (hablar): dificultad para articular palabras, habla “arrastrada” o confusa.

(hablar): dificultad para articular palabras, habla “arrastrada” o confusa. T – Time (tiempo): actuar rápido; el tiempo que pasa es fundamental para el pronóstico.

El director del Samco subrayó que no hace falta ser médico para advertir que una persona está diferente y que ante cualquier sospecha se debe concurrir de inmediato a la consulta, porque el tiempo de reacción puede evitar secuelas graves.

Factores de riesgo: muchos son modificables

Campo enumeró los principales factores que aumentan el riesgo de ACV y enfermedades cardiovasculares:

Hipertensión arterial.

Colesterol elevado.

Tabaquismo.

Sedentarismo.

Obesidad.

Diabetes.

Estrés crónico.

Señaló que, más allá de la predisposición genética, gran parte de estos factores son modificables con cambios de hábitos: control regular de la presión arterial, dejar de fumar, caminar al menos 25 minutos diarios, mejorar la alimentación, controlar el peso y la glucemia, y reducir el consumo excesivo de alcohol.

Incluso citó estudios que sostienen que, si una persona caminara esos 25 minutos diarios desde los 15 años, la probabilidad de desarrollar hipertensión, colesterol alto y, en consecuencia, ACV, se reduciría significativamente.

Medicación, reclamos y el funcionamiento de los Samco

En la parte final de la entrevista, el director abordó un tema sensible: los reclamos por faltante de medicación y la percepción de que “en el hospital se cobra todo”.

Sobre los medicamentos, explicó que:

Antes se trabajaba con stock: se pedían medicamentos previendo la demanda mensual y posibles brotes.

Actualmente, la provincia exige que exista demanda concreta (recetas) para autorizar la reposición.

El hospital solo puede hacer un pedido mensual y un refuerzo al mes, lo que complica la respuesta ante ingresos nuevos o aumentos inesperados de casos.

En el caso de medicación crónica, como psicofármacos, ansiolíticos o tratamientos psiquiátricos, remarcó que el corte del tratamiento no debería producirse, pero reconoció que los tiempos administrativos no siempre acompañan la urgencia del paciente. Cuando no se logra cubrir la necesidad por vía provincial, se deriva a áreas de Acción Social, donde trabajan asistentes sociales para evaluar caso por caso.

También aclaró un punto clave sobre el modelo de gestión:

El hospital de Villa Cañás, al igual que otros de la región, es un SAMCo (Servicio de Atención Médica para la Comunidad), regido por una ley de autogestión sancionada en 1967. Esto implica que, aunque la provincia paga sueldos y algunos insumos, el Samco debe generar parte de sus propios recursos para cubrir gastos, especialmente los médicos de guardia. Por eso, algunas prácticas (como ecografías o determinados estudios) pueden tener un costo para quienes tienen capacidad de pago.

En contraste, recordó que hospitales como el de Venado Tuerto son provinciales, no de autogestión, y cuentan con financiamiento directo para todos sus gastos, lo que explica por qué allí muchas prácticas no tienen costo para el paciente.

Campo remarcó que la prioridad del Samco debe ser garantizar el acceso pleno a quienes no pueden pagar nada, y que las asistentes sociales son las encargadas de evaluar las situaciones socioeconómicas para aplicar correctamente esos criterios.

“La radio sigue siendo clave para llegar a todos”

El médico valoró el rol de los medios locales en la difusión de información de salud. Señaló que la radio sigue siendo una herramienta fundamental para llegar incluso a los hogares más alejados: “El que está en el ranchito, con una radio a pilas bajo la almohada, también escuchó este mensaje”, dijo.

La entrevista cerró con un compromiso de seguir abordando temas sanitarios en nuevos encuentros, entre ellos las olas de calor del verano, que también se vinculan al aumento de casos de ACV, y la necesidad de seguir hablando de prevención durante todo el año, más allá de las fechas puntuales.





