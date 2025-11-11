Luis Caputo: “Andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró confiado en el rumbo económico y aseguró que el actual sistema de bandas cambiarias “es superior” a una flotación libre del tipo de cambio. “Me siento cómodo con cualquier precio del dólar que esté dentro de la banda. Andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”, expresó en una entrevista con LN+.

Caputo sostuvo que el esquema brinda estabilidad y evita sobresaltos cambiarios: “La gente quiere previsibilidad y no sorpresas. Si el dólar sube al techo de la banda, de ahí no pasa”. Además, descartó un cambio de régimen al considerar que la demanda de dinero en Argentina sigue siendo frágil y que una flotación total podría generar incertidumbre.

El funcionario proyectó una fuerte recuperación económica tras las elecciones legislativas y estimó que el PBI podría crecer “al 5 o 6 por ciento” en 2026. También adelantó que la inflación “va a seguir bajando” y que el índice de precios podría perforar el 1% mensual a mediados del próximo año.

En cuanto a las próximas medidas, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso el Presupuesto 2026, la Ley de Principio de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, que incluirá la reducción de cargas patronales y un nuevo fondo de cese para incentivar la contratación formal.

Por último, anticipó que Economía analiza cambios en el impuesto a las Ganancias, permitiendo deducir más gastos personales para fomentar la formalización. “Subir impuestos no es una opción. Si crece la economía, habrá más recursos para bajarlos”, concluyó.