Luis Caputo: “Andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”

Quiénes cobrarán la Ayuda Escolar Anual 2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró confiado en el rumbo económico y aseguró que el actual sistema de bandas cambiarias “es superior” a una flotación libre del tipo de cambio. “Me siento cómodo con cualquier precio del dólar que esté dentro de la banda. Andá a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada”, expresó en una entrevista con LN+.
Caputo sostuvo que el esquema brinda estabilidad y evita sobresaltos cambiarios: “La gente quiere previsibilidad y no sorpresas. Si el dólar sube al techo de la banda, de ahí no pasa”. Además, descartó un cambio de régimen al considerar que la demanda de dinero en Argentina sigue siendo frágil y que una flotación total podría generar incertidumbre.
El funcionario proyectó una fuerte recuperación económica tras las elecciones legislativas y estimó que el PBI podría crecer “al 5 o 6 por ciento” en 2026. También adelantó que la inflación “va a seguir bajando” y que el índice de precios podría perforar el 1% mensual a mediados del próximo año.
En cuanto a las próximas medidas, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso el Presupuesto 2026, la Ley de Principio de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, que incluirá la reducción de cargas patronales y un nuevo fondo de cese para incentivar la contratación formal.
Por último, anticipó que Economía analiza cambios en el impuesto a las Ganancias, permitiendo deducir más gastos personales para fomentar la formalización. “Subir impuestos no es una opción. Si crece la economía, habrá más recursos para bajarlos”, concluyó.
El beneficio alcanza los $85.000 por hijo y se paga automáticamente si los datos están actualizados en ANSES.
La Secretaría de Energía actualizó los valores del bioetanol y biodiesel y dispuso una reducción transitoria en el porcentaje de corte obligatorio.
Con lo liquidado hasta octubre, el total anual superaría los USD 37.150 millones.
El uso del pago mínimo crece entre los argentinos ante la pérdida del poder adquisitivo. Las tasas siguen siendo altas y el financiamiento puede duplicar el valor original de la deuda.
El Gobierno ratificó la continuidad del esquema cambiario para garantizar estabilidad y desinflación, aunque los mercados reclaman una flexibilización gradual de los controles que aún afectan a las empresas.
Analistas estiman que Scott Bessent desarmó su posición en pesos y activó parte del swap de monedas. El Tesoro estadounidense habría obtenido una ganancia cercana a US$ 2.200 millones.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El artista malagueño presenta un trabajo introspectivo y libre, con sonidos que fusionan raíz y vanguardia.
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.