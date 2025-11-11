Controles Gratuitos De Glucemia En Villa Cañás

El Club de Leones invita a participar de la Semana de Prevención y Cuidado de la Diabetes.

Villa Cañás11/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
173994452_277357150718892_5980808775000182114_n

Durante los días martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de noviembre, de 08:30 a 10:00 hs, se realizarán controles gratuitos de glucemia en la Plaza de Villa Cañás.
WhatsApp Image 2025-11-11 at 8.07.48 AM

La convocatoria está dirigida especialmente a personas mayores de 35 años, incluso si se consideran sanas, y particularmente a quienes tengan antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso, hipertensión, vida sedentaria o antecedentes de partos con bebés de más de 4 kg.

👉 Es importante asistir en ayunas para obtener resultados precisos.

La actividad forma parte de la campaña mundial de concientización impulsada por el Club de Leones Internacional, que busca promover la detección temprana y el cuidado de la salud.

Te puede interesar
Lo más visto
image

River atraviesa su peor temporada desde el descenso

GASTON PAROLA
Deportes10/11/2025

La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.

Boletín de noticias