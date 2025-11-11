Controles Gratuitos De Glucemia En Villa Cañás

Durante los días martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de noviembre, de 08:30 a 10:00 hs, se realizarán controles gratuitos de glucemia en la Plaza de Villa Cañás.



La convocatoria está dirigida especialmente a personas mayores de 35 años, incluso si se consideran sanas, y particularmente a quienes tengan antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso, hipertensión, vida sedentaria o antecedentes de partos con bebés de más de 4 kg.

👉 Es importante asistir en ayunas para obtener resultados precisos.

La actividad forma parte de la campaña mundial de concientización impulsada por el Club de Leones Internacional, que busca promover la detección temprana y el cuidado de la salud.