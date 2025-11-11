Incendio vehicular en Villa Cañás: un hombre sufrió graves quemaduras

Muestra de fin de año de los Talleres Culturales 2025
La Municipalidad de Villa Cañás invita a disfrutar del cierre anual de los espacios de formación artística locales.
El hecho ocurrió en calle 49 y 52 bis. La víctima fue trasladada al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.Villa Cañás11/11/2025SOFIA ZANOTTI
Pasadas las 21:27 horas, los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás fueron convocados por un incendio vehicular en la intersección de las calles 49 y 52 bis.
Al llegar al lugar, constataron la presencia de un hombre mayor de edad con lesiones de consideración por quemaduras en el rostro y el cuerpo. De inmediato, fue asistido y trasladado de urgencia al SAMCo local, donde recibió las primeras atenciones médicas.
Posteriormente, se dispuso su derivación al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, con móvil pasivo, para una atención de mayor complejidad.
Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a disfrutar del cierre anual de los espacios de formación artística locales.
El director del Samco de Villa Cañás, Gustavo Campo, explicó en radio cómo impactan hoy las enfermedades cerebrovasculares, el brote de tos convulsa en el país, la importancia de las vacunas y aclaró por qué en los hospitales Samco se cobra algunas prestaciones para sostener el servicio.
El Club de Leones invita a participar de la Semana de Prevención y Cuidado de la Diabetes.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El artista malagueño presenta un trabajo introspectivo y libre, con sonidos que fusionan raíz y vanguardia.
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.