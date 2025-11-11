Incendio vehicular en Villa Cañás: un hombre sufrió graves quemaduras

Pasadas las 21:27 horas, los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás fueron convocados por un incendio vehicular en la intersección de las calles 49 y 52 bis.



Al llegar al lugar, constataron la presencia de un hombre mayor de edad con lesiones de consideración por quemaduras en el rostro y el cuerpo. De inmediato, fue asistido y trasladado de urgencia al SAMCo local, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Posteriormente, se dispuso su derivación al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, con móvil pasivo, para una atención de mayor complejidad.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.