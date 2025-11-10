Juicio en Venado Tuerto por venta de estupefacientes

Robaron en María Teresa y fueron atrapados escapando por Ruta 90
Este lunes comenzó en el Juzgado Federal de Venado Tuerto un juicio oral y público contra cuatro personas acusadas de infringir la Ley 23.737. Se las investiga por comercio agravado de estupefacientes y, en uno de los casos, por cultivo y siembra de plantas destinadas a la producción de drogas.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad de Venado Tuerto, que aportó imágenes del sistema de videovigilancia donde se observaría una presunta transacción de drogas en la vía pública. Según el expediente, la grabación mostraba un intercambio de dinero por sustancias entre dos personas en la esquina de Rivadavia y San Martín.
Con el avance de la investigación se incorporó una segunda causa conexa —identificada como “NN Castelli 2700”— también derivada de una denuncia municipal. Los allanamientos posteriores permitieron el secuestro de estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario, integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Mariano Gambacorta y Eugenio Martínez. El Ministerio Público Fiscal está representado por el auxiliar Mariano Barabani, mientras que las defensas corresponden a los abogados Julio Agnoli, Julieta Espósito (Defensoría Oficial) y Oni Visley Mura (defensa particular).
Las audiencias se desarrollan en el Juzgado Federal de Venado Tuerto y contemplan declaraciones testimoniales, pruebas documentales y periciales, y los alegatos finales de las partes.
