Daniel Rasello inauguró su muestra “Villa Cañás: Sentimientos provocados”

El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.

Villa Cañás10/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
En el Centro Cultural Municipal de Villa Cañás se inauguró la muestra de arte “Villa Cañás: Sentimientos provocados”, del artista local Daniel Rasello, quien actualmente reside en Brasil.
La exposición reúne una serie de obras inspiradas en paisajes, lugares y vivencias de la ciudad, donde Rasello plasma, con una mirada sensible y un estilo personal, los sentimientos que su pueblo natal despierta en él.
Utilizando una técnica simple pero precisa, el artista trabaja con birome negra sobre papel Canson de 300 gramos, logrando composiciones que combinan delicadeza y profundidad.
La muestra permanecerá abierta al público hasta el sábado 15 de noviembre, invitando a los vecinos a recorrer y redescubrir, a través del arte, las emociones que habitan en cada rincón de Villa Cañás.
