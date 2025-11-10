Daniel Rasello inauguró su muestra “Villa Cañás: Sentimientos provocados”

Villa Cañás vivió un fin de semana a pura tradición
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
En el Centro Cultural Municipal de Villa Cañás se inauguró la muestra de arte “Villa Cañás: Sentimientos provocados”, del artista local Daniel Rasello, quien actualmente reside en Brasil.
La exposición reúne una serie de obras inspiradas en paisajes, lugares y vivencias de la ciudad, donde Rasello plasma, con una mirada sensible y un estilo personal, los sentimientos que su pueblo natal despierta en él.
Utilizando una técnica simple pero precisa, el artista trabaja con birome negra sobre papel Canson de 300 gramos, logrando composiciones que combinan delicadeza y profundidad.
La muestra permanecerá abierta al público hasta el sábado 15 de noviembre, invitando a los vecinos a recorrer y redescubrir, a través del arte, las emociones que habitan en cada rincón de Villa Cañás.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
La Municipalidad de Villa Cañás informa que el lunes no habrá atención por el Día del Trabajador Municipal y el martes la actividad será reducida por una capacitación del personal.
Desde el miércoles 12 de noviembre se interrumpirá el ingreso por avenida 50 debido a trabajos de mejora en la red pluvial.
La secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andreani, detalló en Sonic TV el despliegue de cuadrillas, la compra de equipamiento, avances en calles y caminos rurales, la instalación de contenedores y el proyecto de corredores biológicos que la ciudad impulsa junto a María Teresa.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El serbio habló sobre su futuro y reveló su anhelo de despedirse del tenis representando a su país en los Juegos Olímpicos de 2028.