Robaron en María Teresa y fueron atrapados escapando por Ruta 90

En la madrugada del domingo, la Policía de la Provincia de Santa Fe logró detener a dos hombres que habían protagonizado un robo en la localidad de María Teresa. El procedimiento se concretó tras una persecución sobre la Ruta Provincial 90, en dirección a Melincué.

Según informaron fuentes policiales, cerca de las 2:35 se activó el protocolo de operativo cerrojo luego de que se alertara que un automóvil Peugeot 206 color azul huía del lugar del hecho. Personal de la Comisaría 1ª de Melincué, con apoyo de otras unidades, inició una persecución que se extendió por varios kilómetros hasta lograr interceptar el vehículo en jurisdicción de Carreras.

Los ocupantes, dos hombres de 21 y 23 años oriundos de San Nicolás de los Tres Arroyos (Buenos Aires), fueron aprehendidos en el acto. En el interior del vehículo se secuestraron tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Por disposición de la Fiscalía en turno, los detenidos y los objetos incautados fueron trasladados a la Subcomisaría 13ª de María Teresa, mientras que el vehículo quedó alojado en la sede de la Comisaría 1ª de Melincué.