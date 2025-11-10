Thunder y Pistons mantienen su dominio; los Knicks golean en el clásico neoyorquino

Oklahoma City y Detroit volvieron a ganar y se afianzan como líderes de sus conferencias. En Nueva York, los Knicks arrasaron a los Nets con una actuación contundente.

Oklahoma City Thunder derrotó 114-100 a Memphis Grizzlies y continúa en la cima del Oeste con un registro de 10-1. Shai Gilgeous-Alexander fue la figura del encuentro con 35 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. A pesar de ir perdiendo por 19 en el segundo cuarto, el Thunder remontó y selló su décima victoria de la temporada.

En el Este, Detroit Pistons superó 111-108 a Philadelphia 76ers, logrando su sexto triunfo consecutivo. Cade Cunningham brilló con 26 puntos y 11 asistencias, mientras que Jalen Duren aportó 23 unidades y 16 rebotes. Tyrese Maxey, con 33 puntos, fue el más destacado del equipo de Pensilvania, que no contó con Joel Embiid.

En el Madison Square Garden, New York Knicks se impuso con autoridad ante Brooklyn Nets por 134-98. Karl-Anthony Towns lideró la ofensiva con 28 puntos y 12 rebotes, consolidando el cuarto triunfo consecutivo del conjunto neoyorquino.

La jornada se completó con otros resultados: Golden State Warriors venció 114-83 a Indiana Pacers; Houston Rockets derrotó 122-115 a Milwaukee Bucks con 31 puntos de Kevin Durant; Boston Celtics ganó 111-107 a Orlando Magic, y Minnesota Timberwolves superó 144-117 a Sacramento Kings.

