Thunder y Pistons mantienen su dominio; los Knicks golean en el clásico neoyorquino

Neymar se enfureció por ser reemplazado y Santos se complica en el descenso
El astro brasileño dejó el campo visiblemente molesto en la derrota 3-2 ante Flamengo, que agrava el momento crítico del Peixe en el Brasileirao.
Oklahoma City y Detroit volvieron a ganar y se afianzan como líderes de sus conferencias. En Nueva York, los Knicks arrasaron a los Nets con una actuación contundente.
Oklahoma City Thunder derrotó 114-100 a Memphis Grizzlies y continúa en la cima del Oeste con un registro de 10-1. Shai Gilgeous-Alexander fue la figura del encuentro con 35 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. A pesar de ir perdiendo por 19 en el segundo cuarto, el Thunder remontó y selló su décima victoria de la temporada.
En el Este, Detroit Pistons superó 111-108 a Philadelphia 76ers, logrando su sexto triunfo consecutivo. Cade Cunningham brilló con 26 puntos y 11 asistencias, mientras que Jalen Duren aportó 23 unidades y 16 rebotes. Tyrese Maxey, con 33 puntos, fue el más destacado del equipo de Pensilvania, que no contó con Joel Embiid.
En el Madison Square Garden, New York Knicks se impuso con autoridad ante Brooklyn Nets por 134-98. Karl-Anthony Towns lideró la ofensiva con 28 puntos y 12 rebotes, consolidando el cuarto triunfo consecutivo del conjunto neoyorquino.
La jornada se completó con otros resultados: Golden State Warriors venció 114-83 a Indiana Pacers; Houston Rockets derrotó 122-115 a Milwaukee Bucks con 31 puntos de Kevin Durant; Boston Celtics ganó 111-107 a Orlando Magic, y Minnesota Timberwolves superó 144-117 a Sacramento Kings.
El serbio habló sobre su futuro y reveló su anhelo de despedirse del tenis representando a su país en los Juegos Olímpicos de 2028.
Los tres jugadores del Atlético de Madrid quedaron fuera del amistoso ante Angola por no contar con la vacuna obligatoria contra la fiebre amarilla.
El seleccionado argentino venció 52-28 al equipo galés en un test match clave por el Ranking Mundial. El triunfo fortalece su posición rumbo al sorteo del Mundial 2027.
El equipo de Diego Placente goleó 7-0 al conjunto oceánico y clasificó como líder del Grupo D a los 16avos de final del Mundial Sub 17 de Qatar.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
