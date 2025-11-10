Reactivan la búsqueda de Loan con nuevos rastrillajes en Corrientes

La Justicia Federal de Goya autorizó la reanudación de los rastrillajes para dar con el paradero de Loan Danilo Peña, desaparecido desde junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. La medida, establecida en la Resolución N° 527/2025, dispone nuevos allanamientos y operativos en cuatro lagunas cercanas al campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, ubicado sobre la Ruta Provincial 113.

Los procedimientos comenzaron este lunes 10 de noviembre y se extenderán durante 50 días, con posibilidad de prórroga según las condiciones climáticas y los resultados que se obtengan.

Participan del operativo el Comando Unificado Corrientes (CUC), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Policía de Corrientes, y organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

En la causa se encuentran procesados Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel.